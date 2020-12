Al menos 16 personas quedan atrapadas en una mina artesanal en Nicaragua

La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 4 dic (EFE).- Al menos 16 personas quedaron este viernes atrapadas por un deslizamiento y posterior derrumbe de tierra en una mina artesanal en el sur de Nicaragua, informaron las autoridades y testigos.

El deslizamiento de tierra ocurrió en la comunidad rural La Esperanza Número Dos, municipio de San Carlos, departamento (provincia) de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica, de acuerdo con la información.

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a través de medios oficiales que "se está trabajando en un derrumbe en una mina artesanal", aunque de momento no tienen mayor información sobre el suceso.

Los testigos, que enviaron imágenes del derrumbe a medios de comunicación locales, indicaron que unos 16 mineros artesanales, conocidos en Nicaragua como "güiriseros", quedaron soterrados.

En un video grabado con la cámara de un teléfono móvil de uno de los testigos, se observa que el alud engulló a al menos cuatro caballos que eran utilizados por los "güiriseros" para extraer material de la mina.

"Esperamos no tener mayores desgracias", comentó Murillo, en referencia a las decenas de fatalidades ocurridas en las últimas semanas, incluyendo el azote de dos huracanes de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de 5.

En la primera y tercera semana de noviembre los huracanes Eta e Iota dejaron una estela de devastación, principalmente en la costa Caribe de Nicaragua, que sumaron al menos 31 muertos, de los cuales el Gobierno reconoció 21.

Dos de las víctimas de Eta que no reconoció el Gobierno eran "güiriseros" que quedaron enterrados en un alud ocurrido en una mina artesanal del municipio de Bonanza, el mismo día que el huracán Eta azotó la zona.

El huracán Iota también causó un deslizamiento de tierra, en el que perdieron la vida 11 personas, en la zona norte de Nicaragua.

Otro suceso fatal conmovió a los nicaragüenses también la semana pasada, cuando 17 personas murieron al volcarse un camión de pasajeros en la Región Autónoma Caribe Norte (RACN).

La minería artesanal es una práctica común en algunas regiones de Nicaragua donde se extrae oro u otras materias primas.

Autoridades del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) informaron que estaban en labores de búsqueda de los "güiriseros" soterrados en San Carlos.