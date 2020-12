Actividad eruptiva de volcán en Nicaragua, entre el espectáculo y leves daños

Fotografía del volcán Telica durante una erupción hoy, en León (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres

Telica (Nicaragua), 4 dic (EFE).- Las columnas de gases y cenizas que arroja el volcán nicaragüense de Telica, de 1.061 metros de altura, se han convertido en una exhibición natural que se puede avistar desde decenas de kilómetros, pero a la vez en una dificultad para los vecinos que han sufrido daños leves en viviendas, cultivos y salud, según constató Efe.

La actividad eruptiva del Telica, ubicado 112 kilómetros al noroeste de Managua, puede ser apreciado desde la carretera que conduce hacia ese coloso, uno de los más activos de Nicaragua, mientras sus cenizas tiñen de gris los árboles y techos de las viviendas.

El Telica, que forma parte de la llamada "cordillera volcánica" de Nicaragua, ha incrementado su actividad eruptiva en las últimas 48 horas, aunque de momento sus explosiones no representan peligro para la población, aunque sí daños en la salud, de acuerdo con las autoridades.

DAÑO EN SALUD Y CULTIVOS

"Tengo un hijo con discapacidad y tiene problemas en la tráquea. Entonces él siente que esas cenizas le hacen daño", dijo a Efe Aura Elena Arrieta, originaria de la comunidad Santa Rosa, municipio de Telica, departamento (provincia) de León, que acoge al volcán.

Además de las afectaciones en la salud de su hijo, la actividad eruptiva del volcán ha dañado el pequeño cultivo que cosecha en el patio de su casa, para consumo propio, donde siembra melón, sandía y calabaza pipiana, entre otros.

Ángela Ramírez, otra lugareña de las faldas del volcán, dijo a Efe que ha tratado de lavar a diario todos sus árboles frutales para que las cenizas volcánicas "no quemen las hojas".

Según Ramírez, las explosiones de gases y cenizas del Telica lo han experimentado en otras ocasiones, aunque esta vez, aseguró, ha sido más intensa.

Sobre la carretera que conduce de Managua hacia el noroeste de Nicaragua, con un leve viento que sacude a los árboles, es posible apreciar las nubes de cenizas, que se confunden con polvo.

El volcán grisáceo se ve poderoso a lo lejos, mientras la gente se detiene y se baja de los vehículos para observar y fotografiar al activo coloso.

775 EXPLOSIONES

Las autoridades han dicho que, de momento, sus explosiones, que ya sobrepasan las 775 desde el lunes pasado, no representan ningún peligro para la población.

La sede del Centro Asesor de Cenizas Volcánicas (VAAC, por sus siglas en inglés) establecida en Washington, Estados Unidos, informó que la columna de gases y cenizas se elevó hasta 457 metros desde la cumbre del cráter, y su rastro pudo ser captado hasta las costas de Nicaragua en el océano Pacífico.

Según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), a fines de octubre pasado el Telica registró un evento similar, que produjo columnas de gases y cenizas que se elevaron hasta 1.000 metros de altura.

Las autoridades han descartado que una erupción de grandes proporciones ocurra de forma inminente, lo que coincide con la falta de sismos en la zona del Telica.

El Telica forma parte de la llamada "cordillera volcánica" de Nicaragua, que incluye al menos diez cráteres activos y numerosas formaciones cónicas, que pertenecen al llamado "Cinturón de Fuego del Pacífico", la zona geológica más activa del mundo.

Renée Lucía Ramos