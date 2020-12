91-84. Emboscada triple superada

El base del Real Madrid Sergio Llull, durante el partido de EuroLiga que Real Madrid y Asvel Villeurbanne disputado este viernes en el Wizink Center. EFE/ JuanJo Martin

Madrid, 4 dic (EFE).- El Real Madrid superó la triple emboscada del Asvel Villeurbanne (91-84), aunque al final consiguió anotar 11 con un 50 por ciento de acierto, gracias a la buena defensa del equipo en el último cuarto y al gran trabajo de Walter Tavares, Sergio Llull, Rudy Fernández y Fabien Causeur.

El Villeurbanne venía avisando con dos victorias ante Panathinaikos, con un 71 por ciento de acierto en el triple, y Barcelona, con un 62 por ciento. En el primer cuarto le metió seis canastas de tres puntos, fallando una en el último segundo.

Esa fue la gran diferencia de los primeros diez minutos de juego, el acierto en el triple. El Madrid intentó jugar rápido en ataque, pero en defensa no pudo evitar los lanzamientos exteriores, aunque algunos fueron punteados.

En el equipo galo, Norris Cole demostró su tremenda calidad y Guerschon Yabusele su gran puntería, como Allerik Freeman.

Hasta el minuto 14.30 (32-40) el Villeurbanne llevaba 8 de 9 triples y gracias a que Sergio Llull se contagió y anotó tres seguidos sin fallo desde detrás de la línea de 6,75 metros. Si no el estropicio pudo haber sido mayor.

Al descanso, el 40-50 casi se antojó corto para el 9 de 14 de los franceses desde la línea de tres puntos, un 64.3 por ciento.

Usman Garuba hizo un buen trabajo sobre Moustapha Fall, 15 centímetros más alto (2,03 por 2,18) y también contribuyó en ataque.

El Madrid sin hacer un mal partido, no encontró el ritmo necesario, sobre todo en defensa, por el tremendo acierto del rival, un auténtico martirio.

Pablo Laso fue consciente de que la única solución tenía que llegar desde la defensa y a eso se aplicaron sus jugadores, con mayor o menor fortuna, lo que le permitió limar diferencias, 49-55 (min. 24.15).

Pese a todo, el Villeurbanne siguió llevando el mando en el marcador, con menos triples pero con más fuerza física en sus acciones, lo que le llevó al final del tercer cuarto con un 61-70 en el marcador gracias a una 'mandarina' de Llull en los últimos instantes.

Dos triples de Rudy Fernández en el primer minuto del último periodo metieron al Madrid en el partido, 67-70, pero el gran trabajo de Cole y David Lighty permitió al equipo francés aguantar la embestida.

Fabien Causeur apareció con sus penetraciones, para igualar más el juego, 71-75, a falta de 7 minutos para el final.

Cerrado el grifo de los triples franceses, el Madrid comenzó a echar el aliento en el cogote a su rival, 77-79, con cinco minutos por delante. Causeur empató a 79 y Llull clavó un triple para poner al Madrid por delante, 82-79 con tres minutos por delante.

Al Villeurbanne le comenzaron a temblar las piernas y a falta de 3 minutos para el final, 84-79, el parcial del Real Madrid era de 23-9.

En esta tesitura de partido, el Madrid tiró de galones para conseguir una victoria trabajada en la que Tavares, Llull, Rudy y Causeur tuvieron un gran peso.

La defensa madridista funcionó y el Villeurbanne no metió ningún triple en el último cuarto.

- Ficha técnica:

91 - Real Madrid (19+21+21+30): Laprovittola (5), Randolph (2), Deck (7), Taylor (2) y Tavares (19) -equipo inicial-, Abalde (2), Thompkins (8), Garuba (6), Causeur (13), Llull (19), Rudy (8) y Randolph (2).

84 - LDLC Asvel Villeurbanne (26+24+20+14): Freeman (11), Kahudi (2), Fall (6), Hayes y Yabusele (21) -cinco inicial-, Diot (3), Noua, Bako (4), Lighty (13), Howard (3) y Cole (21).

Árbitros: Ilija Belosevic (SRB), Mario Majkic (SLO) y Gentian Cici (ALB). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid a puerta cerrada.

Ricardo Molinelli