2-0. Gremio cumple el trámite ante Guaraní y se medirá en cuartos al Santos

Aldemir dos Santos Ferreira de Gremio celebra luego de anotar el 1-0 durante el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores entre Gremio de Brasil y el Guaraní paraguayo hoy, en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre (Brasil). EFE/Silvio Avila

Sao Paulo, 3 dic (EFE).- El Gremio brasileño cumplió el trámite en Porto Alegre y, sin esforzarse mucho, volvió a derrotar por 2-0 al Guaraní paraguayo para sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá al Santos.

El Tricolor Gaúcho, que afrontaba el duelo con la ventaja del 0-2 conseguida en la ida, sentenció la eliminatoria a las primeras de cambio con el tanto de Aldemir Ferreira en el minuto 3 y redondeó el marcador en el minuto 97 por medio del central Antonio Rodrigues.

El conjunto paraguayo, que dirige el argentino Gustavo Costas, mereció más, pero las intervenciones del portero brasileño Vanderlei le impidieron soñar con una remontada que se puso cuesta arriba.

La impotencia hizo que el Cacique se quedara con un jugador menos tras la expulsión en el minuto 88 del lateral Miguel Benítez por un golpe en el rostro de Diego Souza.

El Gremio, tres veces campeón de la Copa Libertadores, se dedicó durante prácticamente todo el partido a administrar tiempos y economizar energía, sin querer hurgar demasiado en la herida del Guaraní.

En cuartos de final, el cuadro de Renato Gaúcho se medirá ante el Santos, por lo que Brasil tiene garantizado al menos un representante en las semifinales de la edición de este año.

Palmeiras también se clasificó y aún podría hacerlo Internacional, aunque parte con desventaja frente a Boca Juniors.

Lo más llamativo del encuentro en el Arena do Gremio sucedió curiosamente antes de que la pelota empezara a rodar.

Los dos equipos saltaron al césped con equipaciones parecidas, ante lo cual los jugadores del Guaraní tuvieron que volver al vestuario para enfundarse el primer uniforme, amarillo y negro.

El cambio obligó al colegiado colombiano Wilmar Roldán a mudar el color de sus ropas para no confundirse con los futbolistas del Cacique.

Con el balón en juego, Gremio no dio espacio para las sorpresas y a los tres minutos sentenció la eliminatoria. Jean Pyerre contactó con Cortez, quien desde el lado izquierdo puso un centro raso y fuerte para la llegada de Ferreira, que remató a placer.

En un primer momento, los árbitros de campo anularon el tanto, pero el VAR entró en acción y lo validó.

Habían pasado apenas tres minutos y la remontada se hacía aún más imposible para el Guaraní.

Pese al resultado, el cuadro de Asunción buscó al menos salvar la honra. Le puso garra y corazón, aunque poco juego.

Las mejores oportunidades para empatar el encuentro llegaron en jugadas áreas. La primera fue en el minuto 27 en un cabezazo de Báez, libre de marca dentro del área en un fallo de Orejuela, que pasó rozando el larguero.

En el añadido de la primera mitad, Vanderlei evitó con una parada de puros reflejos el testarazo de Florentín a la salida de un córner.

El Gremio se conformó con 1-0. Jugaba sin prisas, consciente de que el cronómetro corría a su favor. Algunos jugadores se caían al primer contacto para sacar de ritmo al rival y otros economizaron energía de forma descarada.

Solo Ferreira, de 22 años, pareció estar dispuesto a buscar su segundo gol de la noche.

En el descanso, el técnico argentino Gustavo Costas sacó del campo al pivote Florentín y metió dinamita con la entrada del delantero Fernando Fernández.

La señal era clara: ir al ataque y buscar al menos un gol. El equipo captó el mensaje y apretó la marcación. Rodrigo Fernández obligó a Vanderlei a hacer otra parada salvadora con un disparo fortísimo desde la corona del área.

Gremio, sin quererlo, casi marca el segundo en un centro que despejó como pudo Servio y por muy poco no caza en el rebote el delantero argentino Diego Churín.

Antes, le anularon un gol por fuera de juego a Isaque, que acababa de salir del banquillo y el exmadridista Lucas Silva disparó al cuerpo del portero dentro del área.

Merlini, de los jugadores más destacados del Guaraní y prestos a salir del club, salió a diez minutos para el final y el partido se convirtió en un correcalles.

Como guinda para finalizar, Miguel Benítez fue expulsado por agresión a Diego Souza y el Gremio marcó el segundo en el último minuto en un contragolpe que culminó Rodrigues.

- Ficha técnica:

2. Gremio: Vanderlei; Luis Orejuela, Antonio Rodrigues, David Braz, Bruno Cortez; Lucas Silva, Darlan Pereira (m.74, César Pinares), Jean Pyerre (m.47, Isaque); Aldemir Ferreira (m.74, Maicon), Pepe (m.82, Guilherme Azevedo) y Diego Churín (m.82, Diego Souza).

Entrenador: Renato Portaluppi.

0. Guaraní: Gaspar Servio; Nicolás Tripichio (m.46, Alexis Villalva), Johan Romaña, Javier Báez, Miguel Benítez; Ángel Benítez (m.78, Bautista Merlini), José Florentín (m.46, Fernando Fernández), Rodrigo Fernández, Nicolás Maná; Cecilio Domínguez y Raúl Bobadilla (m.88, Guillermo Benítez).

Entrenador: Gustavo Costas.

Goles: 1-0, m.3: Aldemir Ferreira. 2-0, m.97: Antonio Rodrigues.

Árbitro: el colombiano Wilmar Roldán. Expulsó con roja directa a Miguel Benítez (m.88) y amonestó a Florentín, Villalva, Báez, Isaque y Rodrigo Fernández.

Incidencias: partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores jugado en el Arena do Gremio, en Porto Alegre. Hubo un minuto de silencio por las víctimas de la covid-19 y por el astro argentino Diego Armando Maradona.