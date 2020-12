Venezuela.- EEUU y Guaidó estrechan sus lazos frente a Maduro y refuerzan las sanciones contra Venezuela

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Estados Unidos y el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, han reafirmado este miércoles su colaboración, reforzando las medidas y las sanciones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien han acusado de ser un "capo de la droga" al frente un "ilegítimo narco-régimen".



A través de un comunicado conjunto del Departamento de Estado estadounidense y el "gobierno interino" de Guaidó, Washington asegura que se ha producido una "degradación" de las instituciones y el Estado de derecho venezolanos debido "a la falta de voluntad del régimen ilegítimo de Maduro por detener el narcotráfico".



Por ello, y tras mantener conversaciones con gobiernos de la región "afines", Estados Unidos y la oposición venezolana han presentado un plan para, entre otras cosas, "detener el transporte de drogas a través de Venezuela, prevenir su cultivo y consumo, y combatir la corrupción endémica del régimen".



El comunicado desglosa un plan de hasta nueve puntos, en el que ambas partes se comprometen a continuar con las sanciones y las medidas restrictivas contra el Gobierno de Maduro, al cual acusan de ser responsable de una red de narcotráfico, que "no sólo pone en riesgo la seguridad de Venezuela, sino de toda la región".



Así pues, han anunciado que continuarán no sólo cooperando a nivel regional para combatir el narcotráfico y los crímenes que derivan de él, como "la trata de personas", o "el reclutamiento forzoso de niños", sino también emitiendo más sanciones contra "personas clave" relacionadas con estos delitos.



Amparándose en la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado, Washington y Guaidó se han comprometido a seguir combatiendo contra todas las formas en que se presenten este tipo de delitos, en especial aquellos en los que mujeres y niños son más vulnerables.



El texto concluye apuntando que ante esta ristra de crímenes que se estarían cometiendo en territorio venezolano con el supuesto auspicio del Gobierno de Maduro, existe "la necesidad de fortalecer la capacidad de las autoridades pertinentes" con el fin de "mejorar la seguridad pública dentro de Venezuela".



Este comunicado del Departamento de Estado se emite días antes de que Venezuela celebre este domingo elecciones parlamentarias, a las que Juan Guaidó, asegurando que se producirá un supuesto "fraude electoral", ha preferido no presentarse, por lo que es de suponer que pierda su escaño y la Presidencia de la Asamblea Nacional.



A cambio, Guaidó está promoviendo una consulta popular entre los detractores del Gobierno de Maduro, con la que pretende lograr legitimidad internacional como autoproclamado "presidente encargado", después de un año en el que su liderazgo al frente de la oposición ha sido cuestionado.