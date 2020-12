Una a una, el dólar cae a mínimos frente a otras monedas

(Bloomberg) -- El dólar está perdiendo posiciones, gradualmente, en la lista de monedas mundiales este diciembre.

El euro, los dólares australiano y canadiense y el won coreano han alcanzado los niveles más altos en más de dos años esta semana, mientras que el franco suizo se dirige a un máximo de 2015. La libra está a punto de tocar un máximo de un año, a pesar de la incertidumbre por las conversaciones comerciales sobre el brexit. Puede haber más debilidad en el dólar a medida que los gestores de activos acumulan apuestas cortas récord.

Ante el optimismo por las conversaciones de estímulo de EE.UU., las expectativas de un lanzamiento con éxito de las vacunas y el repunte económico de China que impulsa las apuestas de un crecimiento global, la demanda de la moneda de reserva mundial ha caído. Algunos en Wall Street advierten que el dólar atravesará un ciclo bajista ya que la Reserva Federal podría mantener las tasas bajas durante años.

“Un despliegue sin problemas de la vacuna pronto podría cambiar la situación”, ya que puede acelerar la recuperación del crecimiento y afianzar la debilidad del dólar, dijo Christopher Wong, estratega sénior de divisas en Malayan Banking Bhd. en Singapur. “Las monedas procíclicas, como el dólar australiano o neozelandés en el mercado desarrollado y el won en Asia, excluyendo Japón, podrían beneficiarse mientras el dólar se mantiene rezagado”.

El dólar ha caído frente a las principales monedas en siete de los primeros 11 meses del año, según el índice Bloomberg Dollar Spot. También ha retrocedido casi un 8% frente al franco suizo y un 4% frente al yen en 2020, otras dos monedas de refugio tradicionales, lo que subraya el impacto del estímulo sin precedentes de la Fed.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el miércoles que el banco central mantendrá las tasas bajas hasta que la economía “supere claramente el peligro” de la pandemia. Durante la crisis financiera mundial, cuando el banco central de EE.UU. recurrió a la expasión cuantitativa, el dólar había experimentado una caída similar.

Credit Suisse Group AG pronostica que el euro podría apreciarse a 1,25 para finales de 2021, mientras que Goldman Sachs Asset Management favorece las apuestas cortas del dólar frente al yuan, y ve más ganancias en el euro y el yen. Morgan Stanley y Citigroup Inc. también han pronosticado un dólar más débil.

“El apetito por el riesgo parecía haber tomado otro impulso al alza esta semana, creemos que esto debería acelerar la caída del dólar a corto plazo”, dijo Terence Wu, estratega de divisas de Oversea-Chinese Banking Corp. en Singapur. “Esta ronda de debilidad del dólar está aún más centrada en el espacio del G10”, aunque “esperamos que la baja del USD-Asia se abra con el tiempo”.

Nota Original:One by One, Dollar Is Dropping to Multi-Year Lows Against Peers

