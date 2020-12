UE.- El abogado del TUE dice que no cabe a derecho a compensación cuando un vuelo sea desviado a un aeropuerto cercano

17/07/2020 Pantallas con informaci�n sobre vuelos en el aeropuerto de Palma, este julio. POLITICA ESPA�A EUROPA ISLAS BALEARES AUTONOM�AS



BRUSELAS, 3 (EUROPA PRESS)



El abogado general del Tribunal de Justicia Europeo Priit Pikamae ha señalado este jueves que un pasajero no tiene derecho a reclamar una compensación a la aerolínea cuando su vuelo sea desviado y aterrice en un aeropuerto cercano al de destino.



A juicio del abogado estonio, el hecho de que un vuelo aterrice en un aeropuerto distinto de aquel para el que se efectuó la reserva, situado en la misma ciudad o en la misma región, no origina un derecho a compensación por cancelación del vuelo.



Se refiere así al caso de un pasajero de Austrian Airlines que reclama una indemnización porque su vuelo a Berlín fue desviado al aeropuerto de Schonefeld, cuando estaba programado para aterrizar en el otro aeropuerto de la ciudad, en Tegel. El cliente alegó un perjuicio, al tener que realizar un trayecto más largo hasta su lugar de hospedaje sin que la empresa ofreciera una alternativa de transporte.



Según el legislador europeo, el derecho a compensación nace únicamente si, como consecuencia de dicho desvío, el pasajero llega al aeropuerto para el que efectuó la reserva o a otro destino cercano convenido con un retraso de tres horas o más.



En todo caso, el abogado del TUE indica que, por propia iniciativa, la aerolínea puede ofrecer la cobertura de los gastos de desplazamiento hasta el aeropuerto de destino. Y aunque el incumplimiento no genera un derecho de indemnización, el cliente sí puede reclamar a la compañía aérea que se le reembolsen los importes de desplazamiento por la incidencia.