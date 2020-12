Ucrania registra más recuperaciones que contagios de covid-19 por segundo día

Kiev. EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO/Archivo

Moscú, 3 dic (EFE).- Ucrania registró más recuperaciones que contagios de covid-19 por segundo día consecutivo, informó este jueves el ministro de Sanidad ucraniano, Maxim Stepánov, en su cuenta de la red social Facebook.

"Por segundo día consecutivo las estadísticas son positivas. En la última jornada se recuperaron del coronavirus 15.372 personas, cifra que supera la de los nuevos contagios", señaló Stepánov.

Según los datos de Sanidad, en la últimas 24 horas en toda Ucrania se detectaron 14.496 casos de covid-19 y 243 decesos, que elevaron a 12.960 los fallecidos por esta enfermedad infecciosa.

Ucrania, con una población de cerca de 42 millones de habitantes, acumula 772.760 positivos por coronavirus desde el comienzo de la epidemia.

Ante el repunte de casos en las últimas semanas el Gobierno ucraniano estudia la posibilidad de implantar medidas de confinamiento a nivel nacional y la paralización de las actividades económicas no esenciales.

El ministro de Cultura, Alexandr Tkachenko, propuso un confinamiento nacional de dos semanas durante el periodo de las fiestas navideñas y de Año Nuevo, mientras que el titular de Interior, Arsén Avákov, se pronunció a favor de uno inmediato por espacio de tres o cuatro semanas.

Por su parte, el presidente del Comité de Sanidad de la Rada Suprema (Parlamento), Mijaíl Radutski, admitió que las cuarentenas de fines de semana, adoptadas por el Gobierno a mediados de noviembre pasado, no dieron los resultados esperados.

"Hoy no puedo dar una fecha exacta (del comienzo del confinamiento). Lo único que está claro es que la conoceremos con siete días de antelación", dijo el legislador en declaraciones al canal de televisión Ukraina-24.

Explicó que según los datos del Gobierno el país cuenta con 52.000 camas hospitalarias para enfermos de covid-19, de las cuales unas 28.000 se encuentran ocupadas.

"Si aumenta la ocupación hasta 35.000 o 40.000 camas, será la primera señal para implantar el confinamieno, porque el sistema sanitario estaría al borde del colapso", advirtió Radutski.