Trump quiere vetar ley de Defensa por cláusula sobre tecnológicas; republicanos se oponen

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump delivers an address from the Rose Garden at the White House in Washington, U.S., November 13, 2020. REUTERS/Carlos Barria//File Photo

Por Patricia Zengerle y Mike Stone

WASHINGTON, 2 dic (Reuters) - La amenaza del todavía presidente de EEUU, Donald Trump, de vetar un proyecto de ley de Defensa si no incluye la derogación de las protecciones legales a empresas de redes sociales se enfrentó el miércoles a una fuerte oposición bipartidista.

De manera inusual, los miembros del Partido Republicano de Trump se apartaron del presidente para unirse a los demócratas en la objeción a su amenaza de vetar el Acta de Autorización de Defensa Nacional anual, o NDAA, un proyecto de ley de 740.000 millones de dólares anuales que establece la política del Pentágono.

Trump quiere vetar dicha ley si ésta no incluye una medida que elimine la conocida como Sección 230, que protege a las compañías de tecnología como Facebook Inc y Twitter Inc.

Todo apunta, pues, a una confrontación con los legisladores, que luchan por aprobar esta ingente ley antes de final de año.

Miembros del Congreso dijeron que la versión final del NDAA no incluye la derogación de la Sección 230 exigida por Trump.

La legislación también incluye una disposición que despojaría a las instalaciones militares de los nombres de generales del ejército confederado, algo que fue aprobado por la Cámara y el Senado -con el apoyo de ambos partidos- a principios de este año.

Trump también se opone a esa medida y ya dijo anteriormente que vetaría la NDAA si no se permite que las instituciones militares del país conserven los nombres de militares confederados.

"Durante 59 años consecutivos, la NDAA ha sido aprobada porque los miembros del Congreso y los presidentes de ambos partidos han dejado de lado sus propios objetivos políticos y preferencias partidistas y han puesto las necesidades de nuestro personal militar y la seguridad de América en primer lugar. Ha llegado el momento de volver a hacerlo", dijeron en un comunicado conjunto Adam Smith, presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, y Mac Thornberry, el republicano de mayor rango del panel.

NDAA es un proyecto de ley importante y poco común. Se considera "imprescindible" porque rige todo, desde los aumentos de sueldo para los miembros del ejército hasta cuántos aviones, misiles y barcos deben comprarse, además de cuestiones como cómo competir mejor con Rusia y China.

Con el Congreso en sesión sólo hasta el final del año, la Cámara y el Senado se están quedando sin tiempo para ultimar la ley y evitar romper una racha de 59 años de consensos.

(Información de Patricia Zengerle y Mike Stone, información adicional de Richard Cowan y Andrea Shalal; editado por Chris Sanders, Jonathan Oatis y Leslie Adler; traducción de Jorge Martínez)