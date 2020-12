Selección española que ganó primer Mundial conmemora hoy 20 años del título

El presidente de la Liga Nacional de F�tbol Sala, Javier Lozano. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Madrid, 3 dic (EFE).- La selección española de fútbol sala que hoy hace veinte años ganó el primer Mundial frente a Brasil (3-4) en Guatemala recuerda este jueves aquel momento, "inolvidable" e "imborrable" para sus integrantes y el seleccionador, Javier Lozano, que cuatro años después celebró un segundo título.

Javier Rodríguez, entrenador ahora del Industrias Santa Coloma y autor de los dos goles decisivos de doble penalti para la consecución del título, repasó en conversación con EFE cómo fueron aquellos momentos que acabaron con la hegemonía de Brasil, campeón de los tres Mundiales disputados hasta entonces.

"El primer doble penalti tenía que marcarlo para empatar y aunque nos veíamos más cerca de poder ganarlo sabíamos que Brasil no se iba a conformar hasta que hay otra falta señalan doble penalti y tenía claro que lo tenía que meter. Lo tiré abajo aposta, le di con toda la rabia del mundo para que entrara y a partir de ahí a soñar en grande", detalló.

Rodríguez reconoció que recuerda y que no olvidará "todas las vivencias" de Guatemala y todo lo que trabajó el equipo para conseguirlo, con la premisa de "compartir" por un objetivo común y la sensación de "ser unos privilegiados" por poder representar a la selección.

"Lo que vimos en Guatemala nos hizo más humanos. Sabíamos que uno no está por encima de otro, que el más veterano era tan importante como el más joven, llegamos a un consenso y las cosas fluían. Ganar hizo cambiar el fútbol sala en España y que se respetara al jugador español, que no se le respetaba como a los brasileños que venían a nuestra liga", apuntó.

Javi Rodríguez, que admite que a él y a sus compañeros se les iluminan los ojos cuando recuerdan Guatemala 2000, participa junto al resto de aquel equipo en un vídeo y un programa especial de "Pista Azul" de la LNFS conmemorativo, en el que los jugadores repasan vivencias y anécdotas entre imágenes del campeonato.

España llegó a las semifinales tras las victorias sobre Portugal (1-3) y Holanda (0-7) y se midió luego a Rusia a la que superó con los goles de Paulo Roberto y Daniel Ibañes, por partida doble y a 6 segundos del final (3-2).

Brasil, que había goleado a Portugal (8-0) y que había derrotado a España en la final del anterior campeonato mundial en Barcelona, no pudo conquistar su cuarto título consecutivo en Guatemala, donde los españoles se coronaron igual que hicieron en 2004 en Taiwán ante Italia.