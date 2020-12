Schwarber no llega a un acuerdo con los Cachorros y se convierte en agente libre

En la imagen, el jardinero Kyle Schwarber. EFE/Tannen Maury/Archivo

Chicago (EE.UU.), 2 dic (EFE).- El jardinero Kyle Schwarber se convirtió este miércoles en agente libre, luego de que no acordó ningún contrato con los Cachorros de Chicago, equipo con el que ha jugado las últimas seis temporadas.

Chicago, que no se acercó a Schwarber para negociar, sí ofreció un contrato al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional 2016, el tercera base Kris Bryant, así como al campocorto puertorriqueño Javier Báez y al receptor venezolano Willson Contreras.

Schwarber, de 27 años, estaba en su último año de arbitraje, pero el equipo lo dejó ir en lugar de pagarle entre ocho y nueve millones de dólares para la próxima temporada.

Los Cachorros no han descartado llegar a un acuerdo, pero con un contrato menor.

El presidente de operaciones de béisbol de los Cachorros, Jed Hoyer, dijo que "definitivamente mantendremos la puerta abierta. Continuaremos hablando sobre formas de traerlo de regreso. Es una leyenda de los Cachorros. No hay duda".

Schwarber bateó para promedio de .230 con 121 jonrones en 551 juegos de temporada regular, pero será recordado por sus actuaciones en los playoffs, durante las cuales compiló un OPS de .981 en 24 juegos.

El veterano jardinero bateó .412 en cinco juegos como bateador designado de los Cachorros en la Serie Mundial de 2016, que Chicago ganó en siete partidos sobre los Indios de Cleveland.

Después de perderse todos menos dos partidos de la temporada regular del 2016, y las rondas de playoffs subsiguientes, debido a una lesión en la rodilla, Schwarber volvió a protagonizar la Serie Mundial.

El piloto Joe Maddon lo convirtió en el primer bate de los Cachorros al año siguiente, pero bateó sólo para promedio de .190 con un porcentaje de embase de .312 antes de pasar tiempo en las menores.

Se recuperó en 2018 y 2019, bateando 64 jonrones, pero en el 2020 bateó para .188 con 11 jonrones en 59 partidos.

Sin aficionados en el "Wrigley Field" en la temporada del 2020, los Cachorros dijeron que perdieron entre 125 y 140 millones de dólares.

El personal de operaciones de béisbol y de la oficina central fue despedido en una serie de movimientos de reducción de costos, y la misma política está establecida en cuanto a la formación de la plantilla de cara a la próxima temporada.

La liberación de Schwarber es la primera señal importante de la rotación de personal y de nómina. Y es la primera decisión importante bajo la supervisión de Hoyer, luego de que Theo Epstein renunciara con un año restante en su contrato al cargo de presidentes de operaciones.