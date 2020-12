Rockets cumplen el deseo de Westbrook y lo traspasan a los Wizards por Wall

Westbrook y Harden informaron a los Rockets esta temporada baja que deseaban ser trasladados a otros equipos, espec�ficamente a los Nets de Brooklyn, en el caso de Harden, donde quiere unirse a sus amigos el alero Kevin Durant y el base Kyrie Irving. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Houston (EE.UU.), 2 dic (EFE).- Los Rockets de Houston acordaron este miércoles traspasar al base estrella Russell Westbrook a los Wizards de Washington a cambio de John Wall, de acuerdo a varias fuentes periodísticas.

Ambos bases ya habían mostrado que no querían seguir con sus respectivos equipos y habían solicitado de manera oficial que fuesen traspasados.

Los Wizards además de traspasar a Wall también darán a los Rockets una selección de primera ronda de la NBA del 2023 protegida por lotería.

Si no se lleva a cabo en ese año, tiene una sucesión de protecciones que incluyen selecciones del número 1 al 12 en el 2024; del 1 al a 10 en el 2025, y del la 1 a la 8 en el 2026, dijeron las mismas fuentes.

Agregan que si no se lleva a cabo como una selección de primera ronda a Houston antes del 2026, se convierte en una selección de segunda ronda ese mismo año y en el 2027.

También indicaron que en las negociaciones hubo momentos complicados, ya que las discusiones se habían estancado desde mediados de noviembre, hasta que los dos gerentes generales, Rafael Stone, de los Rockets, y Tommy Sheppard, de los Wizards, se comunicaron directamente por teléfono el martes por la tarde.

Según las fuentes, ambos pudieron llegar a un acuerdo en cuestión de horas.

También se supo que después del acuerdo tanto los Rockets como los Wizards expresaron que tienen la esperanza de que el intercambio contribuya a convencer a los dos escoltas franquicia de cada equipo, James Harden, de los Rockets, y Bradley Beal, de Washington, de quedarse a largo plazo con sus equipos y seguir siendo los únicos jugadores franquicia.

Harden ha solicitado en privado un intercambio y Beal podría convertirse en agente libre en el 2021.

Westbrook y el entrenador de los Wizards, Scott Brooks, tienen una larga trayectoria deportiva juntos, y han pasado siete años como jugador y entrenador en los Thunder de Oklahoma City, equipo que lo seleccionó con el número cuatro en la primera ronda del sorteo universitario del 2008 cuando todavía la franquicia eran los SuperSonics de Seattle.

La asociación de Westbrook con Harden en Houston duró solo una temporada.

Westbrook y Harden informaron a los Rockets esta temporada baja que deseaban ser trasladados a otros equipos, específicamente a los Nets de Brooklyn, en el caso de Harden, donde quiere unirse a sus amigos el alero Kevin Durant y el base Kyrie Irving.

Las fuentes aseguran que la postura de Houston sobre Harden no ha cambiado, diciendo que el equipo tejano esperaba ser competitivo con el candidato al Jugador Más Valioso (MVP) en la pasada temporada y no prevé un escenario de que se cierre un traspaso.

Westbrook, de 32 años, fue una selección All-NBA del tercer equipo durante su temporada con los Rockets, promediando 27,2 puntos; 7,9 rebotes y 7,0 asistencias por partido.

La temporada de Westbrook empezó a deteriorarse después de que se reportó tarde a la "burbuja" de Walt Disney World de la NBA porque había contraído el coronavirus y se lesionó el cuádriceps derecho.

La lesión le hizo perderse los primeros cuatro partidos de la serie de playoffs de primera ronda contra los Thunder, su exequipo, al que eliminaron.

A su regreso promedió 17,9 puntos y 4,6 asistencias, logrando el 42,1 por ciento de sus tiros de campo.

Westbrook tiene 133 millones de dólares pendientes de cobrar en tres temporadas restantes en su contrato, con una opción de jugador para el último año.

Ha sido un All-Star en nueve de las últimas 10 temporadas y se unió al legendario Oscar Robertson como los únicos jugadores en promediar un triple-doble durante temporada, haciéndolo en sus últimas tres temporadas con los Thunder.

Mientras que Wall, de 30 años, envuelto siempre en la polémica tanto dentro como fuera del campo, no juega desde el 26 de diciembre de 2018 y se perdió dos temporadas por lesiones en el tendón de Aquiles y la rodilla. Todavía le deben tres años y 132 millones de dólares en su contrato.