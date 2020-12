Rita Wilson asegura que aún tiene anticuerpos contra el coronavirus

En la imagen, el actor Tom Hanks junto a su esposa, Rita Wilson. EFE/Emilio Flores/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 02 dic (EFE).- Rita Wilson, quien junto con su marido Tom Hanks protagonizó uno de los primeros casos públicos de positivo por coronavirus, reveló que aún tiene anticuerpos contra la enfermedad.

Han pasado unos nueves meses desde que Wilson y Hanks se recuperaron de la covid-19 y la actriz participa en un programa de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) que analiza cada dos meses la cantidad de anticuerpos en su sangre.

"Nos hacen pruebas y hasta ahora todavía los tenemos. Disminuyen a medida que pasa tiempo desde la infección, pero siguen ahí ayudándonos", afirmó en el programa nocturno del humorista Jimmy Kimmel.

La actriz explicó el proyecto médico después de que Kimmel asegurase que no se sentía incómodo estando cerca de ella porque "estaría rebosante de anticuerpos".

Lo cierto es que no hay consenso en la comunidad científica sobre el tiempo que los anticuerpos permanecen en una persona que ha padecido la enfermedad y si los mismos generan una defensa permanente contra el virus.

Hasta el momento solo se han comunicado en el mundo 27 casos de reinfección por covid-19, recogidos bien como publicaciones científicas aceptadas o en repositorios bibliográficos durante su proceso de evaluación, y son estudios que se han centrado únicamente en la descripción de estos casos.

En este sentido, el Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, describió el miércoles un caso de reinfección por SARS-CoV-2, una mujer que tras infectarse en abril tuvo un segundo episodio, más grave que el primero y con otra variante del virus que infectó a su familia.

Hasta el momento no se tenía constancia de que un paciente reinfectado tenía capacidad de transmitir el virus, de hecho, así lo señalaba recientemente un documento del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

Aunque otros estudios, como el de la UCLA, revelan que en la mayoría de casos los anticuerpos permanecen por un largo periodo de tiempo.