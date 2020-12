Rey Felipe.- Vox y Ciudadanos votan en el Congreso en contra del Presupuestos del Rey, mientras Podemos y Bildu lo apoyan

17/10/2020 El Rey Felipe VI y la Reina Letizia, junto con la Infanta Sof�a (1i) y la Princesa Leonor (2d), durante su visita a La Casa de la Torre o Casa Amarilla en la parroquia de Somao, ubicada en el concejo asturiano de Pravia, con motivo de la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar a la localidad, en Somao, Asturias (Espa�a) a 17 de octubre de 2020. Este a�o, la visita es distinta a lo habitual, m�s ajustada en el tiempo y menos multitudinaria, debido a las medidas de seguridad puestas en marcha por la Fundaci�n Princesa para evitar el riesgo de contagio del coronavirus. POLITICA Jorge Peteiro - Europa Press



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Los grupos parlamentarios de Vox y Ciudadanos han votado este jueves en el Congreso en contra del Presupuesto del Rey para 2021, fijado en 8,4 millones de euros y que ha salido adelante con el apoyo, entre otros del PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu y también del PP.



La partida que recoge la asignación a la Casa el Rey se incluye en la 'Sección 1' de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, y se vota separadamente como el resto de las secciones. Ese apartado ha sido aprobado en el Pleno por 275 síes frente a 63 noes. También se han registrado tres abstenciones y ha habido nueve diputados que no han participado en la votación.



Ciudadanos y Vox justificaron su voto en contra de la partida presupuestaria del Rey en aras de su objetivo de tumbar los Presupuestos del Gobierno de coalición, ya que el derribo de una sola de sus secciones implica la devolución de todo el proyecto. Precisamente para evitar ese riesgo ERC decidió a última hora retirar sus enmiendas contra el presupuestos reservado al Palacio de Zarzuela.



CASI UN 7% MÁS



El proyecto presupuestario destina a la Casa del Rey un total de 8,431 millones de euros para el ejercicio 2021, lo que supone un aumento del 6,9 por ciento respecto a los 7,887 millones presupuestados inicialmente para 2020.



Al margen de la partida reservada a la Casa del Rey, otros Ministerios también gestionan gasto relacionado con las actividades de la Jefatura del Estado. El Ministerio de Presidencia gestiona el programa 911Q de "Apoyo a la Gestión Administrativa de la Jefatura del Estado" que para 2021 tiene un presupuesto de 7,1 millones de euros.



No obstante, otros gastos están dispersos en distintas partidas del Presupuesto, como los 240.000 previstos en Patrimonio Nacional para atender gastos protocolarios derivados de actos institucionales.



Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación tiene entre sus funciones el apoyo a los viajes y visitas de Estado pero no consta una partida específica para ello.



Tampoco el proyecto de Presupuesto del Ministerio de Defensa detalla el importe que se destinará al Cuarto Militar y la Guardia Real ya que no consta ninguna partida con ese nombre. Sin embargo, en una respuesta parlamentaria de 2019, Defensa desvelaba que en 2018 se destinaron a esos fines un total de 6,4 millones de euros.