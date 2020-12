Renuncia la directora de comunicación de la Casa Blanca de Trump

En la imagen, la directora de comunicación de la Casa Blanca, Alyssa Farah. EFE/Chris Kleponis/ Archivo

Washington, 3 dic (EFE).- La directora de comunicación de la Casa Blanca, Alyssa Farah, anunció este jueves su renuncia, que aparentemente no tiene que ver con ningún desacuerdo o polémica pero sí implica un reconocimiento tácito de que los días en el poder del presidente Donald Trump están contados.

Farah, que llevaba desde abril como directora de comunicación, abandonará su puesto este viernes para crear su propia firma de consultoría centrada en el ámbito político, corporativo y de defensa.

"Ha sido el honor de toda mi vida servir en la Administración de Trump en los últimos tres años", dijo en un comunicado Farah, que también ejerció como portavoz del vicepresidente Mike Pence y portavoz del Pentágono.

A sus 31 años, Farah es la primera persona de la historia que ha desempeñado esos tres papeles en una sola Administración estadounidense, y también la portavoz más joven que ha tenido nunca el Pentágono, según el diario The Washington Post.

De acuerdo con ese periódico, Farah llevaba tiempo pensando en abandonar la Casa Blanca e inicialmente planeó irse antes de las elecciones de noviembre.

Aunque su renuncia no se debe aparentemente a desacuerdos internos, se produce en un momento incómodo para muchos de los trabajadores de la Casa Blanca.

A Trump le quedan menos de siete semanas en el poder, pero se niega a reconocer la victoria del presidente electo Joe Biden, algo que la mayoría de sus asesores y ayudantes ya han asumido, y ahora ponderan qué hacer a partir del 20 de enero.

En su comunicado final, Farah hizo énfasis en los temas relacionados con el Pentágono en los que ha trabajado, con la intención de hacerse un hueco en el aparato de Washington relacionado con temas de defensa.

"Bajo esta Administración, se destruyó el califato del Estado Islámico, muchos rehenes estadounidenses fueron devueltos a casa, la OTAN es más fuerte que nunca, hemos negociado acuerdos de paz históricos en Oriente Medio y yo estaba en Kabul para el anuncio de un acuerdo de paz histórico entre el Gobierno afgano y los talibanes, con el objetivo de poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos", escribió Farah.