Renuncia jefe de gabinete favorable a los negocios de AMLO

(Bloomberg) -- El jefe de gabinete del presidente de México renunciará después de liderar las relaciones con el sector privado en la administración nacionalista durante los últimos dos años.

Alfonso Romo, un empresario multimillonario, seguirá siendo el principal vínculo del gobierno con la comunidad empresarial en México, incluso después de dejar el cargo, escribió el presidente Andrés Manuel López Obrador en Twitter cuando anunció la partida.

“Me ha ayudado y seguirá ayudándome. Es un hombre independiente y honesto, comprometido con causas justas “, escribió el miércoles AMLO, como se conoce al presidente. “Nunca olvidaré que fue el primer hombre de negocios en abrazar el movimiento de transformación”.

Romo fue la persona clave para el sector privado en una Administración que a veces mostró un enfoque antiempresarial. Recientemente estuvo a cargo de negociaciones para proyectos de infraestructura conjunta entre el gobierno y empresas privadas.

En marzo, Romo rechazó los pedidos de renuncia después de que López Obrador solicitara una investigación sobre acusaciones de que una compañía que fundó había destruido un cuerpo de agua dulce sagrado para las comunidades mayas.

