Rafael Amargo, cabizbajo y oculto bajo una capucha, sale de comisaría y llega a los Juzgados de Plaza de Castilla

25/01/2017 Rafael Amargo, en una imagen de archivo EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Después de pasar detenido en la Comisaría de la calle Leganitos de Madrid desde la tarde del pasado lunes acusado de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, Rafael Amargo ha salido, minutos después de las 11.30 de la mañana de las dependencias policiales para pasar a disposición judicial.



Cabizbajo, esposado y acompañado por un policía, el bailarín ha intentado que los medios de comunicación apostados a las puertas de comisaría no le reconociesen y, además de la mascarilla quirúrgica, usó la capucha de su abrigo para pasar desapercibido, algo que no ha conseguido.



En estos momentos, Amargo acaba de pasar a disposición judicial en los juzgados de Plaza de Castilla, donde está prestando declaración y donde, según diferentes fuentes, podría quedar en libertad con cargos en las próximas horas.



Según ha declarado su abogado, Cándido Conde-Pumpido, al programa "Espejo Público", el bailarín es inocente y, aun sin conocer todavía los elementos que le incriminan para poder establecer su defensa - ya que todavía no dispone del atestado - no se plantea alegar una adicción a sustancias estupefacientes como atenuante a tenor de la cantidad para consumo propio encontrada en la casa de Amargo durante el registro policial. El letrado sostiene además, que el daño hecho al artista con su detención y las filtraciones a la prensa es ya irreparable y ahora, además de ser inocente, deberá demostrar esa inocencia cuando quede en libertad, algo que confía suceda en las próximas horas.