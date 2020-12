Pekín cancela su Maratón de 2020 como medida de prevención por la covid-19

Los organizadores del Marat�n de Pek�n anunciaron este jueves la cancelaci�n del evento de 2020 debido a las medidas de prevenci�n adoptadas contra la pandemia del coronavirus, inform� la agencia estatal Xinhua. EFE/Lavandeira jr/Archivo

Pekín, 3 dic (EFE).- Los organizadores del Maratón de Pekín anunciaron este jueves la cancelación del evento de 2020 debido a las medidas de prevención adoptadas contra la pandemia del coronavirus, informó la agencia estatal Xinhua.

En ediciones anteriores, el Maratón se había celebrado entre los meses de septiembre y noviembre, y este año se había pospuesto por prevención hasta ser finalmente cancelado.

Se trata de la primera vez en sus 40 años de historia que el Maratón de Pekín se cancela, de acuerdo con Xinhua.

La prohibición tiene lugar pese a que la capital china, salvo contagios importados del exterior e infecciones asintomáticas, no registra casos locales de covid-19 desde hace varios meses.

No obstante, el país asiático ha detectado en los últimos meses trazas de coronavirus en varios empaquetados de productos refrigerados, lo que ha llevado a las autoridades a endurecer las normativas de importación de congelados para evitar rebrotes.

En julio, se registraron cuatro casos en Pekín relacionados con un brote en la ciudad nororiental de Dalian, y en junio se encontraron trazas del virus en un mercado mayorista de la capital que causaron un rebrote con más de 335 casos confirmados.

Más de dos millones de habitantes de Pekín se sometieron a test de covid-19 a consecuencia de aquel brote.

Un mes después del primer caso, el 11 de julio, las autoridades locales lo dieron por controlado, tanto en Pekín como en otras provincias chinas donde se habían registrado contagios relacionados.

Según el último recuento de las autoridades sanitarias chinas, el número total de contagiados activos en la China continental se sitúa ahora en 266 personas, de los cuales 6 se encuentran graves.

La Comisión Nacional de Sanidad informó hoy de que en todo el país se registraron el miércoles 16 nuevos casos, todos ellos procedentes del exterior, sin ningún contagio a nivel local.

Este órgano no anunció nuevos fallecimientos por la covid-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634 entre los 86.567 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia.