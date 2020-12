OPS alerta sobre alza de 30% de casos de covid en un mes en las Américas

EnfoqueOPS alerta sobre alza de 30% de casos de covid en un mes en las Américas Por Alina DIESTE =(Video)= Washington, 2 Dic 2020 (AFP) - La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó el miércoles un aumento de un 30% de casos de covid-19 en el continente americano en un mes, y llamó a mejorar la atención de los afrodescendientes, afectados "de manera desproporcionada" por la pandemia.La región que abarca América del Norte, del Sur y Central, así como el Caribe, registró en noviembre 26,9 millones de infecciones del nuevo coronavirus acumuladas desde el inicio de la pandemia a comienzos del año, frente a los 20,5 millones de octubre."Solo en el mes de noviembre tuvimos más de seis millones de casos nuevos reportados en las Américas, cerca de 30% de aumento con respecto a las cifras de fines de octubre", señaló la directora de la OPS, Carissa Etienne, en rueda de prensa.América del Norte está marcando récords diarios de casos notificados, subrayó.En Estados Unidos, donde los casos se han disparado a más de 150.000 por día durante el último mes, más de 96.000 personas se encuentran actualmente hospitalizadas por el virus, "el número más alto desde el inicio de la pandemia", dijo.En Canadá, hay "brotes cada vez más importantes" en hogares de ancianos y hospitales, "y los casos se están extendiendo entre las comunidades indígenas y las áreas más remotas del país, como Yukon y Nunavut", añadió.Etienne subrayó el reciente aumento de casos en Centroamérica en Panamá, con el mayor incremento en la comarca indígena Guna-Yala. En el Caribe, Cuba ha reportado brotes en provincias del este y centro de la isla, dijo.En Sudamérica, Brasil ha visto un alza de contagios en varios estados en las últimas dos semanas, a diferencia de Argentina, donde continúa la tendencia decreciente que se inició a principios de noviembre."Esta persistencia de casos de covid-19 es la razón por la que debemos actuar con rapidez, especialmente en lugares donde no se ha controlado el número de contagios", señaló, pidiendo una "acción gubernamental enérgica" para identificar y poner en cuarentena a los enfermos.Las autoridades de la OPS recalcaron una y otra vez durante la rueda de prensa que, aunque las noticias sobre una vacuna contra el covid-19 son alentadoras, no estará disponible inmediatamente para la población en general.E instaron a seguir cumpliendo con las medidas recomendadas para evitar contagios: usar tapabocas, practicar distancia social y evitar reuniones con personas con las que no se convive."Tenemos las herramientas a nuestra disposición, usémoslas", urgió Etienne.El nuevo coronavirus fue declarado pandemia mundial por la OMS el 11 de marzo, luego de que la oficina de la organización en China diera cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019. - Impacto en las poblaciones negras -La directora de la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también advirtió sobre el fuerte impacto de la pandemia en los afrodescendientes. La población negra representa un quinto del total de la de las Américas. Es el grupo racial dominante en el Caribe, supone más del 50% de la población de Brasil y un 13% de la de Estados Unidos. En Ecuador y Panamá, una de cada diez personas tiene ascendencia africana.Muchos afrodescendientes están entre los trabajadores esenciales más expuestos al covid-19, impedidos de hacer su labor desde casa y de cumplir el distanciamiento social, con lo cual corren mayor riesgo de infección y de muerte, dijo Etienne, al dar cuenta de evidencia "reveladora" de esta situación.En Estados Unidos, dijo, "una persona negra tiene 2,6 veces más probabilidades de contraer el virus y el doble de probabilidades de morir de covid-19 que sus contrapartes blancas", en tanto "las tasas de mortalidad entre brasileños negros y mestizos son 1,5 veces más altas que entre ciudadanos blancos".La OPS anunció que priorizará este tema buscando una mayor participación de los afrodescendientes en los programas de salud y un mejor acceso a los servicios."En el contexto de los llamamientos urgentes a la igualdad racial en Estados Unidos, Brasil y otros países de nuestra región, instamos a las autoridades de salud a hacer frente a este desafío apremiante", pidió Etienne.ad/dga