O.Próximo.- Arabia Saudí y Qatar, muy cerca de poner fin a su disputa tras más de tres años

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Arabia Saudí y Qatar están muy cerca de sellar un acuerdo preliminar que ponga fin a la disputa que mantienen desde hace tres años, cuando el reino impuso un boicot a los qataríes junto con Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto, y que ha sido auspiciado con el apoyo de Estados Unidos, según adelantan Bloomberg y Al Yazira.



Según las fuentes consultadas por ambos medios, el acuerdo no incluye a los otros tres países que también impusieron el boicot a Qatar en junio de 2017 y se produce tras la visita realizada en los últimos días a la región por Jared Kushner, yerno de Donald Trump y su enviado para Oriente Próximo.



Durante su gira, según Al Yazira, Kushner se ha reunido con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en Riad, así como con el emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad al Thani, en Doha. De acuerdo con las fuentes consultadas por Bloomberg el acuerdo es resultado también de intensos esfuerzos diplomáticos en los últimos meses por parte de Kuwait.



El acercamiento incluirá muy probablemente la reapertura del espacio aéreo y las fronteras terrestres, el fin de la guerra informativa que los dos países han mantenido en este tiempo y otras medidas para restaurar la confianza, según dos de las fuentes conocedoras del pacto consultadas por Bloomberg. Otra ha indicado que aún subyacen cuestiones sin resolver, principalmente la relación entre Doha y Teherán.



El boicot a Qatar fue promovido principalmente por Arabia Saudí y Emiratos, si bien este último país se ha mostrado mucho más reacio a enmendar sus relaciones con Doha y parece haber apostado actualmente por impulsar su floreciente relación con Israel, país con el que ha firmado un acuerdo de paz, al tiempo que evita una escalada con Irán, según fuentes diplomáticas y analistas.



En el caso de Arabia Saudí --que también estaría inmersa en un acercamiento con Israel--, en Riad preocupa que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca suponga una menor presión sobre Irán que la ejercida por Trump, lo que dejaría a sus instalaciones petroleras más expuestas, de acuerdo con dichas fuentes.



Los tres países del Golfo y Egipto acordaron el boicot contra Qatar tras acusar al país de apoyar a grupos terroristas y de minar los intentos para aislar a Irán, enemigo número uno de Riad, si bien la medida no ha hecho doblegarse a Doha, que ha negado en todo momento las acusaciones en su contra y no ha cumplido con las exigencias impuestas para levantar el bloqueo, entre ellas el cierre de la cadena de televisión Al Yazira.