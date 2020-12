ONG y movimientos recurren contra ley de agentes extranjeros en Nicaragua

Violeta Granera, miembro del consejo político de la Unidad Azul y Blanco. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 3 dic (EFE).- Organismos no gubernamentales y dirigentes de movimientos políticos de Nicaragua presentaron este jueves un recurso por inconstitucionalidad contra la ley de regulación de agentes extranjeros porque, a su juicio, viola los derechos humanos de los nicaragüenses.

Los recursos fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia por el Movimiento Autónomo de Mujeres, y dirigentes del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y de la Unidad Nacional Azul y Blanco.

"Estoy cumpliendo con mi derecho y deber de ciudadana de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esta aberración de ley de agentes extranjeros", dijo la dirigente de la Unidad Nacional Violeta Granera, al salir de la sede de la Corte Suprema, en Managua.

"Esta ley viola nuestros derechos humanos e incumple con todos los convenios internacionales de derechos humanos", sostuvo.

Explicó que recurre ante la Corte Suprema, controlada por magistrados afines al Gobierno, para agotar los recursos internos y elevar posteriormente la queja "al plano internacional" por ser una ley que establece "una flagrante violación a los derechos humanos".

DISIDENTES SANDINISTAS TAMBIÉN RECURREN

En tanto, los dirigentes del MRS, una escisión del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aseguraron en su recurso que esa controvertida ley viola al menos cuatro artículos y 28 numerales de la Constitución Política.

Suyen Barahona, del MRS, calificó esa ley como "represiva" y que la misma pretende acallar las libertades de organización "en un momento crucial luego de dos huracanes que han destruido parte del país" y "pretende acallar al pueblo de Nicaragua" a menos de un año de las próximas elecciones generales.

"Luego vamos a ir a pelear en la Corte Internacional porque no se puede limitar los derechos ciudadanos con una ley injusta que criminaliza la organización y nos vuelve a los funcionarios, empleados y organizaciones agentes extranjeros quitando nuestro derecho político", dijo, por su lado, el disidente sandinista Edmundo Jarquín, que ha sido candidato a la presidencia y a la vicepresidencia de Nicaragua.

La ley de agentes extranjeros establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, y la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en "cuestiones, actividades o temas de política interna".

Esa ley, promovida y aprobada por los gobernantes sandinistas, ha recibido el rechazo de Estados Unidos, el Parlamento Europeo, la oposición local y las ONG de Nicaragua.

Esa ley clasifica como "agente extranjero" a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad "que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua", según el texto.

Establece que los clasificados como "agentes extranjeros" no podrán participar en la vida política nacional, incluso si son nicaragüenses.