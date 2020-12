No hay garantía de que vacuna Pfizer pueda distribuirse en hogares de ancianos de Reino Unido

Por Alistair Smout

LONDRES, 3 dic (Reuters) - No hay garantía de que la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech será distribuida en hogares de ancianos de Reino Unido pero el servicio de salud y los reguladores están trabajando para concretar la inoculación en estas comunidades vulnerables, dijo el jueves el subdirector médico, Jonathan Van-Tam.

Reino Unido se convirtió el primer país en aprobar una vacuna contra el coronavirus esta semana, al dar la luz verde a la fórmula de la alemana BioNTech y la estadounidense Pfizer y quedar por delante de otras naciones en el mundo en el proceso de iniciar una inoculación masiva.

El primer ministro Boris Johnson advirtió sobre los desafíos logísticos en la distribución de la vacuna, que tiene que preservarse a temperaturas polares de -70 grados centígrados, dijo el Servicio Nacional de Salud (NHS).

Después de la autorización para uso de emergencia, inicialmente el despliegue de la vacuna estará enfocado en hospitales en lugar de espacios comunitarios.

Aunque puede almacenarse por hasta cinco días en un refrigerador regular, Van-Tam dijo que había limitaciones sobre cuán a menudo pueden sacarse las dosis del espacio refrigerado y devolverse, lo que tiene implicancias en la distribución a residencias de ancianos.

"El NHS, el MHRA (el regulador de salud) están trabajando realmente muy duro, ahora mismo, para tratar de encontrar una solución y que podamos llevárselas (las vacunas) (...) (pero) en este momento no hay absoluta garantía de eso", dijo a un programa de televisión británico.

"Otra cosa que no podemos hacer (...) es terminar con una vacuna que no ha sido manejada apropiadamente y que no resulta viable al final de la cadena de distribución", explicó.

Reino Unido había dicho que los residentes de hogares de ancianos y sus cuidadores serían la máxima prioridad para recibir la inmunización, junto con los mayores de 80 años, aunque el médico que preside el comité de vacunas que elaboró ​​la lista ha dicho que los aspectos prácticos operativos influirán en la distribución.

(Reporte de Alistair Smout; reporte adicional Ludwig Burger en Fráncfort. Editado en español por Marion Giraldo)