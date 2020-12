Líderes UE se enfrentarán por objetivo ambiental en cumbre clave

(Bloomberg) -- Una disputa sobre el plan de la Unión Europea para ajustar su objetivo ambiental para 2030 se suma a una lista de conflictos con los que los líderes de la región tendrán que lidiar en una reunión la próxima semana, y amenaza con retrasar el inicio de una reforma verde sin precedentes.

Las viejas diferencias entre los estados miembros del Este y el Oeste están resurgiendo por los costos de un ambicioso programa ambiental, justo cuando Polonia y Hungría amenazan con vetar el presupuesto del bloque y un fondo de recuperación. Los líderes de la Unión Europea abordarán estos y otros temas en una cumbre en Bruselas del 10 al 11 de diciembre.

En el corazón del conflicto ambiental se encuentra el esfuerzo por aumentar la meta de recorte de emisiones la UE a al menos 55% para el final de la próxima década respecto de los niveles de 1990, un elemento clave del Pacto Verde Europeo. Elevar la ambición de la meta actual de un recorte del 40% necesitaría 350.000 millones de euros adicionales (US$424.000 millones) por año para la inversión en producción de energía e infraestructura.

Ese costo presenta el riesgo de transformarse en una carga desproporcionada para las naciones más pobres y dependientes del carbón, según indicaron Polonia, Bulgaria, República Checa, Hungría y Eslovaquia. Esos países están buscando cambios a un borrador de la declaración de los líderes de la Unión Europea que garantizaría más financiamiento para la región.

“Los mecanismos financieros compensatorios adecuados que respondan a las necesidades, así como un equilibrio justo entre los estados miembros de los esfuerzos y las oportunidades vinculados a la transición podrían alentar a nuestro país y hacer factible para nosotros tomar medidas extremadamente rápidas hacia la reducción de emisiones”, dijo Bulgaria en un documento enviado a otras naciones de la UE y visto por Bloomberg News.

Una posible demora en la adopción del objetivo ambiental podría hacer que los precios en el mercado de carbono de la Unión Europea bajen y eviten que las empresas tengan mayor claridad mientras se preparan para la limpieza ambiental histórica. También podría afectar la confianza en la capacidad de Europa para realizar iniciativas importantes y tener repercusiones en la legislación secundaria planificada para los próximos meses en áreas que van desde el transporte hasta la producción de energía.

También podría estar en riesgo la credibilidad de la Unión Europea como líder de la lucha mundial contra el cambio climático, dijo un grupo de nueve países, entre ellos Dinamarca, España, Finlandia e Irlanda, en un documento visto por Bloomberg News. Bajo el Pacto Verde, Europa quiere ser el primer continente en lograr la neutralidad de emisiones de efecto invernadero del mundo para 2050, un objetivo ya respaldado por los jefes de Gobierno.

Una vez que aprueben el objetivo intermedio de 2030, la UE planea presentarlo como la nueva contribución de la región al Acuerdo de París. El secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó al bloque a principios de este mes a hacerlo antes de una cumbre ambiental internacional del 12 de diciembre organizada conjuntamente por la ONU, el Reino Unido y Francia.

“Es importante que el objetivo sea de al menos 55%”, dijo el grupo de países, incluidos Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia.

El mayor problema es definir cómo alcanzar un objetivo más estricto. La palabra de moda en la cumbre será “el marco propicio”, la jerga de la UE para el conjunto de condiciones acordadas para que la transición verde suceda. Bulgaria dijo que deberían incluir un apoyo continuo y dirigido a los estados miembros con un PIB más bajo, el uso de normas de ayuda estatal para alentar un cambio limpio y cambios en el mercado de carbono de la región para reflejar “diferentes posibilidades” de los estados miembros para reducir las emisiones.

Para el grupo de nueve países que presionan por una adopción rápida del objetivo, el marco habilitador ya está ahí, incluido el principio de que el 30% del presupuesto de la UE para los próximos siete años y el paquete de recuperación de 750.000 millones de euros de la región se gastarán en proyectos vinculados al medio ambiente.

El problema es que, si Polonia y Hungría no levantan su veto sobre el presupuesto y el estímulo económico, el gasto planificado no se materializará. Un diplomático de la UE involucrado en las conversaciones dijo que es difícil imaginar cómo Polonia podría apoyar la transición a una economía baja en carbono si bloquea el presupuesto destinado a ayudar a financiar el cambio.

