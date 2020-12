La trans Sosa Villada, premio Sor Juana: "Hoy el mundo es un poco más justo"

Fotograf�a cedida este mi�rcoles por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de la escritora Camila Sosa Villada, en Guadalajara (M�xico). EFE/ Pedro Andr�s/FIL S�LO USO EDITOEIAL/NO VENTAS

México, 2 dic (EFE).- La escritora trans Camila Sosa Villada, galardonada con el premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz, expresó este miércoles una emoción incontenible al recibir este reconocimiento que hizo "el mundo un poco más justo".

"Parece mentira que en pleno 2020 una deba agradecer que este premio se otorgue a una escritora trans como si una tuviera que pedir permiso y pedir perdón. Pero hoy el mundo es un poco más justo y por lo tanto más bello", expuso en la entrega virtual del galardón, concedido a la mejor novela escrita por una mujer, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Sosa Villada (1982) recibió este premio, cuya resolución se conoció el pasado 2 de noviembre, por su novela "Las malas" con el voto unánime del jurado formado por Ana García Bergua y Ave Barrera, de México, y Daniel Centeno Maldonado, de Venezuela, que también estuvieron presentes en la entrega.

La escritora argentina leyó, al borde de las lágrimas, sus agradecimientos dirigidos a las personas que pasaron por su vida para hacer el duro camino de una mujer travesti un poco más esperanzador.

Mencionó a su padre como un "ejemplo de que las personas pueden cambiar" y a su madre como la encargada de que nunca le faltase un libro para leer a pesar de la pobreza en la que vivían.

Además, su voz entrecortada por la emoción de recordar su proceso hasta llegar a donde está recordó que "se sienta un precedente con esta indecente escritora travesti que recibe tamaña distinción".

Y a la vez se dedicó un mensaje de amor y reconocimiento a sí misma, al mismo tiempo que se definió fruto "de cada acontecimiento que escribiste o escribieron en tu cuerpo".

"Qué ganas de volver atrás en el tiempo y decirle a ese niño '¡lo hiciste bien, muchacha!, para disgusto de los malignos estas aquí, vivita y danzando", añadió.

Sin embargo, más allá de la alegría del momento, recordó que "Las malas" se escribió "con dolor y resentimiento" y desde la "venganza" de una mujer travesti que pudo superar la media de edad en la que mueren las de su condición: 35 años.

Sosa Villada expuso que la novela se merece el premio "por todo lo que no está escrito" y reconoció que es un libro "cómplice" de una sociedad que reclamó su cadáver y todavía lo reclama.

En el libro solo se recoge, dijo, un diez por ciento del horror que fue ser travesti hace 25 años.

La argentina también hizo hincapié en que las sociedades no han mejorado, sino que han mejorado las travestis y están conversando entre ellas para hablarle al mundo.

AUTOEXPLORACIÓN COMO COMBUSTIBLE

Al responder a las preguntas de la audiencia, la premiada declaró su vocación como escritora como "algo inevitable" y recordó, como anécdota, que el 2008 sus padres fueron a una popular especialista en esoterismo y le hicieron una promesa para que su hija dejase la prostitución.

Solo un año después, en 2009, estrenó la obra de teatro "Carnes tolendas, retrato escénico de un travesti".

Cuestionada por el título de la novela galardonada, expuso que cuando la escribió estaba sufriendo una separación de un compañero de trabajo, que le dijo que era una loba disfrazada de cordero y que era mala, algo que, además de causarle dolor le hizo reflexionar sobre el adjetivo.

"En ese momento dije 'A ver ¿cómo somos las malas?'. Históricamente son las mujeres que se atreven a hacer algo por sí mismas, las que se atreven a renunciar a una familia, las que deciden no ser madre, estudiar. Siempre hemos sido las mujeres y mucho más la travestis las que éramos rechazadas por malas", denunció.

Para finalizar el evento en línea, el formato que ha elegido la FIL para sortear la pandemia, la autora recomendó que "en un mundo como este y en este año tan feo y difícil, hay que desoír un poco a los medios y ver que los otros no son nuestros enemigos, no están ahí para hacernos daño".

Nacida en 1982 en La Falda (Córdoba, Argentina), Sosa Villada estudió cuatro años de comunicación social y otros cuatro de la licenciatura de teatro en la Universidad Nacional de Córdoba.

Es también autora del libro de poesía "La novia de Sandro" (2015) y del ensayo autobiográfico "El viaje inútil" (2018).

El Premio Sor Juana Inés de la Cruz se constituyó en 1993 y es un reconocimiento al trabajo literario de las mujeres en el mundo hispano, premiando a la autora de una novela publicada originalmente en español.