La SIP aplaude proyecto de ley colombiano en apoyo a medios de comunicación

Vista general de la una Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). EFE/Jorge Núñez/Archivo

Miami, 3 dic (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este jueves su satisfacción por un proyecto de ley presentado por congresistas colombianos que busca fomentar la "estabilidad operativa de los medios de comunicación con estímulos económicos y tributarios".

La SIP, con sede en Miami, instó al resto de fuerzas parlamentarias colombianas a que respalden la propuesta y se mostró partidaria de que otros Gobiernos de la región "impulsen medidas similares".

El Proyecto de Ley 476 fue presentado por congresistas del Partido Cambio Radical a la Cámara de Representantes el pasado 1 de diciembre.

La iniciativa parlamentaria reconoce la crisis económica que atraviesa la industria periodística, agravada por la pandemia del coronavirus, y establece medidas gubernamentales para "mantener la estabilidad económica y operativa de los medios" colombianos, "esenciales para la democracia y el derecho a la información de los ciudadanos".

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, alabó la propuesta y aprovechó para reiterar el pedido que la SIP hizo a los Gobiernos del continente americano para que "apoyen a los medios con medidas financieras y económicas extraordinarias, dado el papel que juegan en el sostenimiento democrático".

"No pedimos subvenciones, sino políticas de estímulo que deben ser transparentes, no discriminatorias y respetuosas de la independencia editorial de los medios", precisó Canahuati.

De ser aprobada en los próximos días, la ley entraría en vigor a partir de 1 de enero de 2021 y se extendería hasta diciembre de 2025.

Entre sus beneficios, la iniciativa pide al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones financiar proyectos para fortalecer la operación de los medios, entre ellos la transformación digital, indicó el comunicado de la SIP.

"Esta iniciativa legal está en consonancia con nuestra Carta Abierta de julio pasado y la resolución que emitimos en la Asamblea General de octubre sobre la necesidad de asegurar la viabilidad del periodismo independiente y profesional, fundamentales en tiempos de crisis y emergencia", resaltó.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, apuntó que confían en que "esta iniciativa pueda servir de orientación en otros países donde los Gobiernos y congresos analizan diferentes maneras para fortalecer la sostenibilidad del periodismo".

Entre otros beneficios, el proyecto establece que en materia tributaria los medios quedarán exentos de pagar IVA sobre la publicidad entre 2021 y 2025; y por 20 años, a partir de 2025, los medios no serán contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta, siempre y cuando sus excedentes sean reinvertidos en la empresa.

También "ordena al Estado a contratar espacios de publicidad y/o comunicación en los medios sin discriminar" y ofrece estímulos para aquellos medios que hayan registrado una merma del 40 % de ingresos por publicidad en 2020.

Crea, además, mecanismos para que los medios puedan comprar insumos hasta por un 30 % de su consumo anual y facilita canales de distribución para los medios impresos.