La OMS pide confianza en las vacunas. Rusia la aplicará la semana próxima

Husum (Alemania) EFE/EPA/FOCKE STRANGMANN

Redacción Internacional, 3 dic (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) relacionó hoy el éxito de la vacuna contra la COVID-19 a que los países tengan listos planes de preparación y a que cuente con la confianza de la población.

"La promesa de una vacuna es magnífica pero no podrá alcanzar todo su potencial sin una sólida preparación y la aceptación de la comunidad", señaló en rueda de prensa el director para Europa de la OMS, Hans Kluge, quien alertó sobre que el suministro de vacunas en la fase inicial será "muy limitado", por lo que reiteró la recomendación de que se dé prioridad a trabajadores sanitarios y sociales y a personas mayores de 60 años.

RUSIA

Rusia registró 28.145 positivos por coronavirus en las últimas 24 horas, nuevo máximo diario de casos desde el comienzo de la epidemia, informaron hoy las autoridades sanitarias del país. Según las estadísticas oficiales, en la pasada jornada fallecieron 554 pacientes con covid-19, con lo que el número de decesos en Rusia por esta enfermedad se elevó a 41.607.

Las autoridades de la capital rusa prolongaron hasta el 15 de enero algunas medidas sanitarias, como el confinamiento de los mayores de 65 años y el teletrabajo para el 30 por ciento de las plantillas de las empresas, pero han evitado imponer medidas más estrictas.

Este miércoles, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó al Gobierno que comience a fines de la próxima semana una campaña de vacunación a gran escala contra la covid-19, ya que -explicó- el país contará próximamente con 2 millones de dosis de la vacuna rusa Spútnik V. Los primeros en recibir la vacuna serán los médicos y los profesores. Moscú comenzará este sábado la campaña de vacunación, que incluirá también a los trabajadores de los servicios sociales.

ALEMANIA

Las autoridades sanitarias alemanas contabilizaron 22.046 nuevos contagios con coronavirus en las últimas 24 horas y 479 víctimas mortales, después del nuevo máximo ayer de 487 casos fatales.

El elevado número de muertos que se registra en los últimos días es, según los expertos, la consecuencia lógica del pico de contagios registrado hace dos o tres semanas, tras lo cual la curva de nuevas infecciones parece haberse estabilizado, aunque a un nivel todavía demasiado alto. Según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados la pasada medianoche, los positivos contabilizados desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero ascienden a 1.106.789, con 17.602 muertos. En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 134 casos por cada 100.000 habitantes.

La canciller alemana, Angela Merkel, y los jefes de Gobierno de los estados federados consensuaron ayer una prolongación hasta el próximo 10 de enero de las actuales restricciones; en una reunión el 4 de ese mes evaluarán la evolución en el país y las posibles medidas a tomar. A principios de noviembre entró en vigor un parón parcial de la vida pública previsto del que se esperaba que fuera un "rompeolas" que aplanara la curva para lograr después rebajar de forma consolidada las nuevas infecciones.

FRANCIA

En Francia el foco informativo está en la muerte por coronavirus del expresidente Valery Giscard D'Estaign, jefe del Estado entre 1974 y 1981

Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) inadmitió este jueves una demanda contra Francia de un ciudadano que se quejó del "incumplimiento del Estado de sus obligaciones positivas de proteger la vida y la integridad física de las personas" ante la crisis sanitaria por la Covid-19. La demanda de Renaud Le Mailloux, de 46 años, denunciaba "las limitaciones de acceso a los test de diagnóstico, a las medidas profilácticas y a algunos tratamientos, y una vulneración de la privacidad de las personas que mueren solas por el virus".

La decisión de no admisión de la Corte europea recuerda que el Convenio Europeo de Derechos Humanos "no permite quejas en abstracto", es decir, que el demandante tiene que haber sufrido directamente los efectos de la medida que se denuncia.

Francia es uno de los países más afectados por la pandemia, con 53.816 fallecidos. El número de contagiados totaliza 2.244.635, según los últimos datos oficiales divulgados ayer miércoles.

UCRANIA

Ucrania registró más recuperaciones que contagios de covid-19 por segundo día consecutivo, informó este jueves el ministro de Sanidad ucraniano, Maxim Stepánov, en su cuenta de la red social Facebook. "Por segundo día consecutivo las estadísticas son positivas. En la última jornada se recuperaron del coronavirus 15.372 personas, cifra que supera la de los nuevos contagios", señaló Stepánov.

Según los datos de Sanidad, en la últimas 24 horas en toda Ucrania se detectaron 14.496 casos de covid-19 y 243 decesos, que elevaron a 12.960 los fallecidos por esta enfermedad infecciosa. Ucrania, con una población de cerca de 42 millones de habitantes, acumula 772.760 positivos por coronavirus desde el comienzo de la epidemia.

Ante el repunte de casos en las últimas semanas el Gobierno ucraniano estudia la posibilidad de implantar medidas de confinamiento a nivel nacional y la paralización de las actividades económicas no esenciales.

AUSTRIA

Austria, uno de los países europeos más afectados por la segunda ola de la pandemia de la covid-19, inicia este viernes una campaña de diez días con pruebas de antígenos voluntarias a gran parte de la población, con el objetivo de salir del actual confinamiento y evitar una tercer ola de la epidemia del coronavirus en las próximas semanas. Hasta ahora se han registrado en todo el país unas 100.000 personas para hacerse una prueba que arrojará el resultado en cuestión de media ahora.

El objetivo de los test es detectar posibles asintomáticos entre la población y el Gobierno conservador ecologista de Austria espera que con esta campaña se puedan evitar futuros confinamientos. Las autoridades esperan que al menos la mitad de la población (unos 8,9 millones de habitantes) participe en estos test en los próximos días.

Esta campaña llega justo al final del actual confinamiento, impuesto el pasado 17 de noviembre ante el explosivo crecimiento de los contagios, que aún sigue muy elevada, con más de 4.000 casos diarios y una incidencia de unas 300 infecciones por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días.

GRECIA

El Gobierno griego anunció este jueves una nueva prórroga de al menos una semana más, hasta el próximo día 14, de las medidas de confinamiento, con excepción de las tiendas de venta de artículos navideños que podrán abrir a partir del próximo lunes.

El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, adelantó ya el miércoles que los bares y restaurantes tan solo podrán abrir una vez se empiece a distribuir la vacuna. El Gobierno griego ha decidido no dar fechas concretas para la apertura de escuelas, restauración y comercio, mientras no haya una evolución claramente a la baja de los contagios.

El miércoles se registraron 2.186 nuevos casos de covid, lo que elevó el número de contagios a 109.655, en un país con algo más de diez millones de habitantes. Además se registraron 89 fallecimientos, dejando la cifra de decesos en 2.606 desde finales de febrero pasado.