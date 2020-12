La covid-19 ha causado 2.930 muertos en Honduras en casi nueve meses de la pandemia

Los �ltimos tres decesos fueron confirmados hoy por el Sinager, que adem�s indic� que de 1.512 nuevas pruebas PCR de laboratorio, 503 dieron positivo. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 2 dic (EFE).- La pandemia de covid-19, que desde marzo se comenzó a expandir en Honduras, le ha causado la muerte a 2.930 personas, informó este miércoles el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Los últimos tres decesos fueron confirmados hoy por el organismo sanitario, que además indicó que de 1.512 nuevas pruebas PCR de laboratorio, 503 dieron positivo, con las que el número de contagios con la enfermedad ya suman 109.144 en casi nueve meses pandemia.

Los registros del Laboratorio Nacional de Virología sobre muertos y contagios corresponden a varios días.

El Sinager también registró 561 personas hospitalizadas, de las que 427 presentan un cuadro clínico estable, 121 están graves y 13 en unidades de cuidados intensivos.

Se suman 321 nuevos casos de personas que han superado la enfermedad, con las que ya son 48.877 las que se han salvado de morir por covid-19, añade el informe diario del Sinager.

Los primeros dos casos de contagios con covid-19 en Honduras fueron confirmados el 11 de marzo.

Los principales epicentros de la pandemia siguen siendo los departamentos de Cortés, en el norte de Honduras, y Francisco Morazán, en el centro, según informes oficiales.

La magnitud real de la pandemia no se conoce porque las pruebas PCR diarias no son suficientes, aseguran fuentes médicas que atienden la emergencia en hospitales públicos.

Hay días que las pruebas no superan las 600 y en ninguna fecha el Laboratorio Nacional de Virología, pese a que lo prometieron las autoridades sanitarias, ha podido procesar las 3.000 diarias al menos para conocer la magnitud de la pandemia.

Son muy pocas las fechas en las que se han procesado más de 2.000 pruebas PCR de laboratorio.

A la epidemia de covid-19 en noviembre se sumó otra emergencia, causada por las tormentas tropicales Eta y Iota, que dejaron graves daños en todo el país, con mayor incidencia en el occidente y norte.

Fuentes médicas han advertido que en diciembre habrá una alta incidencia de muertos y contagios por la falta de un riguroso control sanitario en los albergues que atienden a miles de damnificados por los dos fenómenos naturales.