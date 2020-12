La chilena Barracks pretende hacer accesible escena competitiva de Valorant

Fotografía cedida este jueves de algunos elementos del equipo chileno de Barracks, empresa dedicada a la generación y recopilación de datos en los eSports. EFE/BARRACKS/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 3 dic (EFE).- La empresa chilena Barracks pretende hacer accesible la escena competitiva del videojuego Valorant con la generación y recopilación de estadísticas para las transmisiones de las finales de First Strike, torneo organizado por Riot Games.

"Ayudaremos con gráficas y datos a que las transmisiones sean democráticas y que el aficionado que se conecte por primera vez al evento entienda por qué un equipo es mejor que otro, por qué se dan los triunfos y las derrotas", explicó este jueves a Efe el portavoz de Barracks, José Cadavid.

Riot Games, desarrolladora de Valorant, un videojuego que tan sólo en su etapa de beta cerrada alcanzó más de 1.7 millones de espectadores, eligió a Barracks para la generación de estadísticas durante las transmisiones para las finales regionales de Norteamérica, Europa, Asia, Latinoamérica y Brasil.

Barracks genera y recopila las estadísticas para la Liga Latinoamérica de League of Legends. Valorant es un juego competitivo de disparos táctico que se disputa con dos equipos de cinco integrantes cada uno.

"Pasar de League of Legends a Valorant no fue complicado, sólo tuvimos que adquirir información del juego y entender las necesidades de Riot Games y destacar los puntos fuertes en cuanto a narrativa para construir gráficas y servicios tecnológicos en la transmisión", añadió Cadavid.

Aunque en un segundo término, Barracks pretende que su generación estadística sirva para la toma de decisiones de los equipos que participarán en First Strike, pero Cadavid aclaró que ellos entregarán la información a Riot Games.

"Los equipos tendrán una evaluación estadística de los jugadores y al final podrán hacer evaluaciones y autocríticas de su desempeño, eso marcará un hito de ver cómo los datos pueden definir decisiones a futuro, en dónde deben mejorar", expresó Cadavid.

First Strike, que vivirá sus finales regionales entre el 3 y 6 de diciembre, marcará la pauta para la escena competitiva de Valorant en 2021, cuando se lleve a cabo la Champions Tour, una serie de torneos que concluirán con el primer equipo campeón del mundo.