La Bolsa de Hong Kong cierra un 0,74 % al alza en una jornada irregular

EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Pekín, 3 dic (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró la sesión de este jueves con una subida del 0,74 % en una jornada irregular a la estela de la de Wall Street, pendiente de un nuevo paquete de estímulo en Estados Unidos.

El selectivo hongkonés cerró en 26.728,5 unidades, mientras que el índice que mide el comportamiento de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué, el Hang Seng China Enterprises, sumó un 0,12 %.

El subíndice de Comercio e Industria subió un 1,45 %, el de Finanzas, un 0,26 %; el de Servicios, un 0,01 %; y el Inmobiliario, un 0,24 %.

En el sector financiero, resultados dispares, con subidas para HSBC (2,12 %) y descensos para ICBC (1,77 %), China Construction Bank (1,94 %) o Bank of China (0,73 %).

Las aseguradoras cerraron al alza, con subidas para AIA (0,68 %) y Ping An (0,32 %).

Entretanto, el grupo Tencent, principal referente del mercado de Hong Kong, sumó un 2,61 %, mientras que Alibaba sumó un 0,86 %.

Jornada dispar hoy en el Hang Seng, con subidas para la tecnológica Xiaomi (4,12 %) y bajadas para la fabricante Techtronic Industries (-2,83 %).

Destacó el avance de la farmacéutica china CPSC PHARMA, que cerró la sesión con una subida del 5,91 %, la mayor del día.

La peor parada hoy fue la empresa de inversión estatal china CITIC, que registró pérdidas del 6,47 %.

Entre las energéticas, Petrochina cerró con un aumento del 0,40 %, mientras que CNOOC y Sinopec cerraron planas.

En el ramo inmobiliario destacaron las subidas del fondo de inversión Link REIT (5,67 %) y de Wharf Reic (4,20 %), los únicos títulos del sector en avanzar en la jornada de hoy.

Destacaron los descensos en este campo de empresas punteras como China Resources Land (2,64 %) y New World Development (2,81%).

El volumen de negocio de la sesión fue de 135.450 millones de dólares de Hong Kong (17.473 millones de dólares, 14.408 millones de euros).