La ACB propone abrir los pabellones a 500 personas con un protocolo seguro

Madrid, 3 dic (EFE).- La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), que agrupa a los 19 clubes de la Liga Endesa, primera categoría del baloncesto español, propone abrir los pabellones a 500 espectadores en una carta abierta de su presidente, Antonio Martín, en la que asegura que tienen "un protocolo absolutamente seguro".

"Desde la ACB hemos propuesto al Gobierno abrir los partidos a 500 personas, la misma cifra que el CSD (Consejo Superior de Deportes) ha recomendado a los deportes no profesionales en recinto cerrado, con la garantía de nuestro modelo sanitario", explicó Martín en un texto titulada 'La necesaria vuelta del público'.

En ella, Martín recuerda que la ACB ha demostrado que su prioridad durante la pandemia de coronavirus "ha sido, es y será la seguridad sanitaria", con el ejemplo de la burbuja de la fase final de la temporada 2019-20 en Valencia o los aplazamientos de partidos en esta campaña, cuando se han cambiado de fecha hasta 15 encuentros "ante cualquier atisbo de duda sobre las garantías sanitarias".

El presidente de la entidad informó que para este dispositivo de prevención sanitaria han incorporado al doctor Luis Serratosa, que está "en permanente contacto con expertos".

Tras la seguridad de los profesionales de los clubes, la ACB explica en esta carta abierta que su "segunda gran preocupación" es el "retorno paulatino de los aficionados", para lo cual han desarrollado un protocolo de acceso a los pabellones "absolutamente seguro" que tiene en cuenta todos los aspectos, y en el que se basa la petición de dar acceso a 500 personas por cada pabellón.

"El impacto negativo en la economía de nuestros clubes es considerable y la gran responsabilidad que han demostrado en los últimos meses merece la confianza para la progresiva vuelta de sus aficionados con la máxima seguridad", enfatizó Martín.

El presidente de la ACB recordó que otros espectáculos de tipo cultural como el teatro o los conciertos tienen "porcentajes de aforo permitidos mucho más amplios", mientras los pabellones del baloncesto profesional, como los estadios de fútbol profesional, no tienen permitido dar entrada a espectadores.

"Parece que no tiene mucho sentido y consideramos que es necesario hacer un ejercicio de proporcionalidad", remarca Martín, que considera que los aficionados de sus diecinueve clubes "merecen regresar cuanto antes de manera paulatina y segura". EFE

