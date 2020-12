Jóvenes talentos aprovechan pandemia para impulsar la transformación digital

Fotograf�a cedida hoy por Zaida Caiguara, ingeniera electr�nica de la comunidad de Las Chacas (Argentina). EFE/Cortes�a Zaida Caiguara /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS/M�XIMA CALIDAD DISPONIBLE

México, 3 dic (EFE).- Jóvenes talentos latinoamericanos han aprovechado la pandemia para impulsar el aprendizaje de las tecnologías de la información y promover la transformación digital, según coinciden los participantes del programa Seeds for the Future (Semillas para el futuro) de la empresa Huawei.

Alrededor de 500 estudiantes latinoamericanos han participado este año de manera virtual en el programa ICT (Tecnologías de la Información y Comunicación) que comenzó en 2014 y que aporta una amplia formación sobre las últimas tecnologías de información y telecomunicaciones, inteligencia artificial y “cloud computing”, entre otras.

Amparo Rubi, 21 años, estudiante de ingeniería en tecnología de la información en el Tecnológico de los Valles Centrales de Oaxaca, es una de los talentos seleccionados por su proyecto de una aplicación android para niños preocupados por la defensa del medio ambiente y contra el cambio climático.

“Gracias a los centros de inclusión digital ya había participado en concursos de robótica desde niña. Mi enfoque ahora es poder ayudar a la inclusión de las mujeres en la tecnología a través de la potenciar el comercio electrónico entre mujeres emprendedoras”, afirma Amparo Rubí.

Asegura que el programa ICT le ha abierto las puertas a nuevas áreas de oportunidad de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial “y sobre todo me ha dado una visión global muy necesaria”, además de reforzar el aprendizaje de los idiomas que habla: español, inglés, francés, portugués y está aprendiendo mandarín.

TALENTO FEMENINO

Desarrollar el talento femenino y a las comunidades indígenas más aisladas se ha logrado con otro caso de éxito en la comunidad en Las Chacas (Argentina) con Zaida Caiguara de 26 años, una graduada en ingeniería electrónica.

“Tuve que convertirme en emigrante en mi propio país para estudiar”, asegura Zaida.

Su proyecto fue presentado en inglés y quechua para no perder las raíces y como un ejemplo de la necesidad de aumentar el acceso a las tecnologías de las mujeres de las comunidades nativas “que muchas veces son las que tienen las soluciones pero no se las escucha”.

Zaida Caiguara se ha convertido en la embajadora del programa en Argentina mientras trabaja en su tesis doctoral y como docente.

“Esto me permite ver los dos lados de la ecuación, la de los estudiantes y la de los profesores. Como embajadora puedo ser la voz de esta transformación y difundirla entre jóvenes y mujeres para que participen en la tecnología. Hay que quitar el miedo a la tecnología. Hay mucho talento y hay que descubrir el propósito”, afirma.

El proyecto de Osain Abitia de 21 años, estudiante de ingeniería informática del Politécnico de Durango, consiste en un sistema de Inteligencia Artificial que detecta el cáncer pulmonar, uno de los más difíciles de identificar en etapas tempranas.

Además de buscar financiación y apoyo para este proyecto, Osain Abitia quiere incentivar “a otros jóvenes a que participen en competencias, para que desarrollen sus ganas de generar tecnología, se internacionalicen y aprendan inglés como los primeros pasos imprescindibles”, afirma.

PROCESO DESTRUCCION CREATIVA

La pandemia ha ocasionado enormes cambios y, según César Funes, vicepresidente de Relaciones Públicas de Huawei para Latinoamérica, ha producido también “un proceso de destrucción creativa, por llamarlo de alguna manera”.

“La pandemia ha resaltado aún más la necesidad de aplicar las tecnologías de la información porque ha amortiguado la crisis”, asegura Funes.

En su opinión lo virtual y el tele trabajo o el estudio online han llegado para quedarse aunque se regrese a un modelo híbrido.

“Es fundamental desarrollar las habilidades en tecnologías de la información de los jóvenes y seguir el camino de la transformación hacia la economía digital. Eso también implica el desarrollo de más cobertura de banda ancha, 5G, fibra óptica que en estos momentos llega a un 30% de los hogares en México. Esta debe ser una colaboración entre el gobierno y operadores”, agrega.

La inversión de un 10 a un 20% en tecnologías digitales, aumenta el PIB de un país en un 1% y en una región como Latinoamérica se hace más necesario dado que el 70% de las empresas son pymes.

Se estima que de cada dólar que se invierte en computación en transporte y comercio electrónico, genera 5 dólares de beneficios de media. Si ese dólar se invierte en la manufactura inteligente, los beneficios pueden llegar a una media de 10 dólares.

El programa Seeds for the Future se implementa en 19 países y cuenta con la colaboración de 70 instituciones académicas en la región para fomentar el aprendizaje de los jóvenes talentos latinoamericanos.

Con una cifra de negocios en 2019 de 122.000 millones de dólares, Huawei cuenta con un total de 194.000 empleados en más de 170 países de los que 96.000 se dedican a investigación y desarrollo y un 10% de sus ingresos los dedica a investigación y desarrollo.