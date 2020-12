Irán.- Rohani insta al Parlamento a no interferir en la política nuclear de Irán

TEHERÁN, 3 (DPA/EP)



El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha instado al Parlamento a no interferir en la política nuclear que pueda acordar el Gobierno, tras la aprobación de una iniciativa que prevé la suspensión de las inspecciones y que está considerada un triunfo de la línea más dura del régimen de los ayatolás.



"Nuestros hermanos no deberían tomar decisiones apresuradas", ha dicho Rohani, en un discurso televisado en el que ha exhortado a los diputados a "dejar a los que saben de diplomacia que gestionen estos temas con la madurez, la calma y la atención necesarias".



En este sentido, ha afirmado que el acuerdo nuclear suscrito en 2015 con las potencias internacionales no debería ser rehén de las luchas internas y ha ironizado con que "es demasiado pronto para hacer campaña electoral", en alusión a los comicios presidenciales que celebrará Irán en 2021.



La ley en cuestión restringiría el acceso de los inspectores de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) y plantea la producción de 120 kilos de uranio enriquecido al 20 por ciento cada año.



El ministro de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, ha defendido este jueves durante una comparecencia telemática en los Diálogos Mediterráneos (MED) que la aplicación de dicha ley "no es irreversible", sino que basta con que no se apliquen las sanciones adoptadas contra Irán.



Zarif ha defendido el derecho de Irán a seguir con su retirada progresiva del acuerdo de 2015, pero al mismo tiempo ha garantizado que habrá un "pleno cumplimiento" de los compromisos si Estados Unidos y las potencias europeas también respetan su parte.



El jefe de la diplomacia iraní, no obstante, ha descartado que el texto pueda "renegociarse" tras la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca.