Industrias de servicios de EEUU se expanden a ritmo más moderado

(Bloomberg) -- Las industrias de servicios de Estados Unidos se expandieron en noviembre a un ritmo más moderado, pero saludable, atenuado por un crecimiento más suave en los pedidos y debido a que la actividad comercial sigue viéndose restringida por el coronavirus.

El índice de servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM por sus siglas en inglés), cayó a 55,9 durante el mes frente a 56,6 en octubre, según datos publicados el jueves. Las lecturas por encima de 50 indican expansión, y la cifra de noviembre estuvo en línea con la estimación mediana de 55,8 de una encuesta de Bloomberg a economistas.

Las caídas mensuales consecutivas en el indicador subrayan los desafíos relacionados con la pandemia que enfrentan las industrias de servicios, que incluyen el ocio y la hospitalidad, los viajes, la gastronomía y el comercio minorista. Si bien sigue siendo robusto, las probabilidades de una aceleración del crecimiento en los proveedores de servicios disminuyen con el resurgimiento del covid-19 y las temperaturas más frías.

Al mismo tiempo, sectores como el de la información y las finanzas se han mantenido fuertes durante la pandemia. Un cambio de los consumidores a las compras en línea también indica que los minoristas y las empresas de transporte continuarán expandiéndose durante la temporada de compras navideñas.

Catorce industrias de servicios registraron un crecimiento en noviembre, lideradas por el transporte y el almacenamiento. También se expandieron los servicios de salud, alimentación, construcción y venta minorista.

El índice ISM de nuevos pedidos a proveedores de servicios cayó 1,6 puntos a 57,2. La medida de la actividad empresarial de servicios relacionados, que es paralelo al índice de producción industrial del ISM, cayó a 58 desde 61,2 del mes anterior.

El indicador de precios pagados por los proveedores de servicios de ISM se elevó a un máximo de ocho años de 66,1, lo que indica una aceleración de los costos de materiales y servicios, en parte debido a la escasez de equipos de protección personal.

Nota Original:Service Industries in U.S. Expand at a More Moderate Pace (1)

©2020 Bloomberg L.P.