Illa: El sistema sanitario está mejor preparado ante la segunda ola del virus

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante la rueda de prensa ofrecida este mi�rcoles para informar de la situaci�n actual de la pandemia del covid-19 en Madrid. EFE/Kiko Huesca

Madrid, 3 dic (EFE).- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado que España está mejor preparada ante la segunda ola de la pandemia de la covid-19 ya que el sistema sanitario "ha reforzado sus capacidades".

“Nuestra capacidad de diagnóstico ha aumentado muchísimo y sigue incrementándose semana a semana”, ha añadido.

En una entrevista concedida al diario Redacción Médica, el titular de Sanidad ha señalado que esta epidemia está enseñando "que la situación es muy cambiante" y que, por tanto, hay que ir "aprendiendo día a día sobre el comportamiento de la covid-19, como el resto de países de nuestro entorno”.

Illa ha subrayado que ante esta segunda ola del virus se está actuando de otra manera. "Detectamos antes y detectamos más”, ha dicho.

El ministro ha destacado también que el trabajo conjunto, la cogobernanza y la unión, han sido sin duda “el mayor ejemplo de fortaleza frente al virus, que es el adversario común”.

Ha añadido que una muestra del buen resultado la tenemos, por ejemplo, en el estudio nacional de seroprevalencia, cuya cuarta ola comenzó el pasado 6 de noviembre.

Y otro ejemplo es la estrategia europea de vacunas, “que va a permitir el acceso equitativo a vacunas seguras y eficaces”, ha indicado.

El titular de Sanidad ha reiterado su agradecimiento -y el de todo el Gobierno-, "a todos los que con su dedicación y su compromiso han salvado vidas".

"Me refiero a los profesionales sanitarios -ha afirmado-. Ellos forman parte de lo mejor de nuestro país que esta pandemia ha mostrado. Y ahora nos toca cuidar de ellos, cuidar a los que nos cuidan".

En su reflexión sobre los primeros meses de la pandemia, Illa ha reconocido que “había muchas cosas que nadie conocía".

"No se había podido aportar evidencia sobre la transmisión asintomática. No conocíamos el ritmo de contagio del virus. Muchas de estas cosas las hemos ido conociendo con el paso del tiempo”, ha dicho.

"Esta epidemia ha sido una lección de humildad en toda regla para todos”, ha añadido.

El ministro de Sanidad ha expresado su convicción de que en estos momentos existe un conjunto de medidas muy potentes para luchar contra la pandemia y que el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas todos los medios económicos, materiales, digitales y legales para hacer frente a la situación.

“Estas medidas están empezando a mostrar sus frutos en los territorios. Es tan importante tomar medidas como cumplirlas. Hago un llamamiento a la ciudadanía: hay que pensar en que si cumplimos las medidas en vigor estabilizaremos y doblegaremos la curva”, ha afirmado Illa.

En su opinión, las vacunas, junto a los tratamientos eficaces contra el Covid-19, van a permitir hacer frente a la pandemia "con contundencia”, pero mientras el virus esté con nosotros, “debemos acostumbrarnos a convivir con él".

"Es imprescindible la higiene de manos -ha recordado-, el uso de mascarillas, mantener la distancia interpersonal, airear los espacios cerrados, así como la reducción de nuestro círculo de contactos”.

Salvador Illa ha insistido en la entrevista en que hay que "seguir extremando las medidas para contener al virus, para que los contagios se mantengan y empiecen a bajar, para que nuestro sistema sanitario pueda atender a todas las personas que lo necesiten.