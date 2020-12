Gwyneth Paltrow desvela que le encanta la serie "Patria"

La actriz estadounidense Gwyneth Paltrow. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Lisboa, 2 dic (EFE).- La actriz estadounidense Gwyneth Paltrow, que vivió en España durante su juventud, desveló hoy que le encanta la serie "Patria", que definió como un "drama español sobre el separatismo vasco".

Paltrow participó en un panel de la conferencia tecnológica Web Summit, que se organiza en Lisboa aunque este año es virtual por la pandemia, y reveló que actualmente está viendo "The Undoing", el recién estrenado thriller que protagoniza Nicole Kidman, y la española "Patria", sobre el conflicto vasco y el terrorismo de ETA.

"Me encantan ambas", dijo la actriz, que está muy unida a España desde que realizó un intercambio con 15 años en Talavera de la Reina (Toledo) y mantiene una estrecha relación con la que fue su familia de acogida española.

Paltrow, ganadora de un Oscar y un Globo de Oro por "Shakespeare enamorado", repasó durante el panel cómo ha cambiado su vida con la pandemia, y aseguró que "se ha ralentizado".

"Hace meses que no pongo el despertador", dijo la estadounidense, que ahora disfruta de "largas cenas en familia".

También habló sobre las próximas novedades de su empresa, Goop, que nació en 2008 como un boletín con consejos sobre bienestar y ahora es una compañía millonaria que vende productos de cosmética, moda, libros e incluso unas velas con olor a su vagina que revolucionaron las redes hace meses.

Este proyecto dio origen a un documental en la plataforma Netflix estrenado a principios de año, "The Goop Lab", en el que Paltrow habla con expertos y experimenta tratamientos y terapias de bienestar junto a su equipo.

El próximo mes empezará la producción de la segunda temporada, que estará centrada en las relaciones y en el bienestar sexual, desveló la actriz.

El programa ha proporcionado nuevos clientes a su empresa, aseguró: "Creo que todos los emprendedores deben encontrar formas de llegar a clientes potenciales, y el contenido es una buena manera de conectar con la gente", dijo.