Google despide una de sus investigadoras en ética de Inteligencia Artificial

San Francisco (EEUU), 3 dic (EFE).- Google despedidió a Timnit Gebru, una de sus principales investigadoras en ética de la Inteligencia Artificial (IA), según informó este jueves la propia afectada, que achacó la decisión a una represalia por un correo electrónico interno que ella envió.

En el correo en cuestión, enviado a los grupos de empleados de Google "Brain Women" y "Allies listserv", Gebru, que fue despedida este miércoles, se mostraba muy dura con la empresa e incluso animaba a sus compañeros a "dejar de escribir documentos porque estos no logran nada" y se quejaba porque nadie la escuchaba en la compañía.

Tras enviar ese mensaje, Gebru exigió a sus supervisores que cambiasen ciertas condiciones en el lugar de trabajo o de lo contrario abandonaría la empresa, y la respuesta que recibió por parte de estos fue que, como no podían aceptar las condiciones que ella fijaba, aceptaban su renuncia de forma inmediata.

"Creemos que el término de tu empleo debería ocurrir más pronto de lo que refleja tu e-mail porque ciertos aspectos del correo que enviaste a los empleados reflejan comportamientos que no son consistentes con lo que se espera de una directora de Google", le respondieron sus jefes, según compartió ella misma en Twitter.

Nacida en Etiopía, Gebru se licenció en la Universidad de Stanford (EE.UU.) en Ingeniería Eléctrica y antes de recalar en Google trabajó para Apple y Microsoft.

La ingeniera es particularmente conocida por un estudio que lideró en 2018, junto a la investigadora del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Joy Buolamwini, en que hallaron que los sistemas de reconocimiento facial fallan más a menudo cuando se trata de personas con tonos de piel oscuros frente a las que tienen tonos claros.

Además de su trabajo como una de las directoras de ética en la Inteligencia Artificial, Gebru era particularmente activa dentro de Google en los esfuerzos de contratación y promoción de las personas de raza negra, y se había mostrado crítica en varias ocasiones con su empleador por el trato que estas reciben en la cultura de la empresa.