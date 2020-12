Google cambia la política de almacenamiento de fotos en su nube

ILUSTRACI�N - A partir de junio de 2021 ya no se podr�n almacenar fotos de alta calidad en forma gratuita e ilimitada en la nube v�a Google. Foto: Christin Klose/dpa

Google ha anunciado un nuevo recorte en su servicio de almacenamiento de fotos en línea. El gigante de Internet elimina la posibilidad de almacenar en los servidores de Google fotos y videos en alta calidad de forma indefinida y gratuita. Las fotos y vídeos que sean subidos en alta calidad a partir del 1 de junio de 2021 se deducirán de los 15 gigabytes (GB) de almacenamiento gratuito que incluye toda cuenta de Google. Para Google, las versiones en alta calidad son fotos de hasta 16 megapíxeles y vídeos hasta una resolución HD (1080p). El cambio no afecta a las fotos y vídeos subidos en calidad original, ya que estos siempre han sido tenidos en cuenta en el espacio de almacenamiento de la cuenta de Google. Al igual que antes, quienes superen el límite de 15 GB deberán ampliar la capacidad de su cuenta con Google One. La compañía ofrece este servicio de suscripción de almacenamiento en la nube a partir de dos euros al mes por 100 GB. Google precisa que la nueva normativa no se aplica a las fotos y vídeos que se guarden en alta calidad antes del 1 de junio de 2021 o que ya hayan sido subidos en alta calidad. Esto significa que los usuarios no tienen que preocuparse por los datos que ya están guardados en los servidores de Google. Además, por el momento se podrán seguir subiendo fotos y vídeos de alta resolución en cantidades ilimitadas, ya que el contador no se pondrá en marcha hasta el 1 de junio de 2021. Google considera que el espacio de almacenamiento gratuito es tan generoso que la compañía cree que la mayoría de los usuarios "solo notará un cambio después de varios años". Una vez que entre en vigencia la restricción, Google enviará un recordatorio a los usuarios que estén a punto de exceder su límite de almacenamiento. La empresa también tiene previsto publicar un nuevo instrumento para la gestión del almacenamiento. Esta herramienta facilitará la búsqueda y la eliminación de contenidos de mala calidad, desenfocados o inutilizables para liberar espacio de almacenamiento. dpa