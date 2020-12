Fútbol.- Laporta: "Hay propuestas imaginativas para que a Messi le guste quedarse en el Barça"

30/11/2020 El candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta, en un acto de su precandidatura 'Estimem el Bar�a' DEPORTES 'ESTIMEM EL BAR�A'



El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha manifestado este jueves su deseo de que Leo Messi siga en el Barça más allá de esta temporada y asegura que hay "propuestas imaginativas" para convencerle de seguir siendo "prioritario" y referente como blaugrana.



"Siempre hay propuestas imaginativas para que a Messi le guste quedarse en el Barça. Son muchas propuestas a contemplar, pero necesito la autoridad que tiene el presidente del Barça para ver los números y poder hablar con él y prometerle algo", señaló en una entrevista en 'El matí de Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press.



Para Laporta, Messi es un jugador "prioritario". "Todo club le querría tener. Te garantiza aspirar a ganarlo todo. Con un buen equipo, marca la diferencia. Pero también es importante a nivel económico, por lo que produce por ser del Barça", manifestó.



"Espero que, si tiene ofertas, pueda esperar a saber quién será el nuevo presidente y su propuesta. Tengo buena relación con él, hablo a menudo con él. Quiero que se quede en el Barça y mi intención es, si gano y tengo autoridad, hacerle una propuesta seria que espero que evalúe y decidamos qué es mejor para Leo y para el Barça", señaló.



Pero, dentro de esas propuestas imaginativas, no definió nada. Tampoco quiso hablar de nombres, ni de posibles fichajes. Así, ante la petición reciente de Neymar de jugar con Messi el año que viene, se mostró cauto.



"Si entramos a decir que 'este o aquel vendrán' desestabiliza al equipo, a los jugadores, lo sé porque he sido presidente. Es normal que Neymar diga eso, son amigos con Messi. Pero espero que Leo pueda esperar a la propuesta del nuevo presidente del Barça", reiteró.



Y es que, si gana, está convencido de poder llevar a cabo su plan; que la gente y los jugadores vean al Barça con deseo. "Si soy presidente devolveré la alegría al Barça, y daremos el mensaje al mundo de que hemos vuelto. Daremos a los buenos jugadores la ilusión por imaginarse que podrían jugar en el Barça. Pero, ahora, no quiero hablar de nadie en concreto", espetó.



Por otro lado, de la vertiente económica del club, reiteró, como hizo en su presentación, que espera unos números peores de los presupuestados por la anterior Junta del dimitido Josep Maria Bartomeu. "No espero más sorpresas de lo que habitualmente suceden en estos casos porque los números son interpretables. Pero debo hacer una previsiones realistas, creo que habrá menos ingresos de lo presupuestado", reconoció.



"El 'Barça Corporate' o el 'Espai Barça' son activos que podremos conseguir un volumen de ingresos bastante interesante. El 'Espai Barça', en principio, no tiene por qué detenerse pero quizá sí reestructurarse, pero necesito saber cómo está el acuerdo con 'Goldman Sachs'", apuntó en este sentido.



Pero, como balance de Bartomeu, antes de poder ver los números reales, cree que "desgraciadamente" deja el club en una situación "muy poco deseable y muy complicada". "Deja un club que está casi arruinado, y esto hay una parte que es por el COVID y otra parte es por una gestión que no ha estado bien", lamentó.



Eso sí, ya en su presentación oficial como precandidato, se mostró tranquilo y conciliador. Algo por lo que fue preguntado este jueves. "Soy el mismo, pero entonces tenía 40 años y ahora tengo 58. El tiempo te lleva a una cierta moderación. Una de las consignas que me dice mi equipo es que sea tal y como soy", señaló al respecto.