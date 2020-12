Fútbol.- Joaquín: "El Villamarín es otra forma de vivir el fútbol"

03/12/2020 F�tbol.- Joaqu�n: "El Villamar�n es otra forma de vivir el f�tbol". El internacional del Real Betis Joaqu�n S�nchez afirm� que en el Benito Villamar�n la afici�n verdiblanca tiene "otra forma de vivir el f�tbol" en la serie 'Betway Lights on Betis', un serial de la casa de apuestas de f�tbol Betway en el que los protagonistas son los principales estadios de LaLiga Santander. ANDALUC�A ESPA�A EUROPA SEVILLA DEPORTES BETWAY



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El internacional del Real Betis Joaquín Sánchez afirmó que en el Benito Villamarín la afición verdiblanca tiene "otra forma de vivir el fútbol" en la serie 'Betway Lights on Betis', un serial de la casa de apuestas de fútbol Betway en el que los protagonistas son los principales estadios de LaLiga Santander.



Betway acerca al aficionado a ver cómo se vive el fútbol en algunos de los estadios más importantes de la Liga española a través de los comentarios de los jugadores y entrenadores que estuvieron en el césped y banquillo de esos estadios.



En el primer capítulo, el Benito Villamarín es analizado por medio de Joaquín Sánchez y Loren y los exfutbolistas Juanjo Cañas y Rafa Gordillo, el aficionado Ángel Ruiz y el actual entrenador, Manuel Pellegrini.



"Ha pasado de todo y aquí sigue, más grande que nunca. He vivido tardes en las que la gente se ha puesto de pie. Es diferente, es otra forma de vivir el fútbol y eso se palpa", comenta el bético Joaquín desde la hierba del coliseo verdiblanco.



Pese a que ya empezamos a acostumbrarnos a ver los estadios vacíos debido a la pandemia de la COVID-19, el fútbol es el deporte rey en prácticamente todo el mundo gracias a sus estadios a rebosar, a la pasión de las aficiones y la relación tan especial que se genera entre los futbolistas en el rectángulo de juego y la hinchada en el graderío.



Por ello, Betway presenta 'Lights On', una campaña con la que quiere adentrarse en el corazón de algunos de los mejores estadios y aficiones de la Liga española, y enseñar qué tiene de especial y único cada hinchada, cada graderío y cada club cuando juega en casa.



Quién mejor para explicar el sentimiento de una afición y el latir de un estadio que los protagonistas. Jugadores históricos de hoy y de ayer explicarán sus sentimientos y sus vivencias en los grandes partidos que jugaron como local de la mano de sus aficionados.



En el capítulo del Real Betis, algunas de las grandes figuras béticas abren las puertas de su casa, el Estadio Benito Villamarín, para explicar cómo se vive el fútbol en ese gran coliseo, cómo respira esa afición y cómo lo sienten los profesionales.