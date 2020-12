Fórmula 1/GP Sakhir.- (Previa) La ausencia de Hamilton abre el abanico en la noche de Baréin

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La ausencia del campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes) por coronavirus abrirá el abanico de candidatos al triunfo en el Gran Premio nocturno de Sakhir, penúltima prueba del campeonato de Fórmula 1 donde Carlos Sainz y McLaren buscan repetir buenos resultados que les acerquen a su objetivo en el Mundial de Constructores.



A falta de dos carreras para cerrar el curso, Hamilton ha contraído COVID-19 y no podrá correr en Baréin, sede de la competición por segundo fin de semana consecutivo, esta vez de noche, y queda la incógnita de si podrá retornar en Abu Dabi, que acogerá el punto final de la temporada la semana que viene.



De esta manera, se frustra la posibilidad de un nuevo récord dentro de una temporada en la que el británico estaba devorando plusmarcas. Se trata del número máximo de victorias en una temporada, las 13 que comparten los alemanes Michael Schumacher y Sebastian Vettel, por 11 de Hamilton en este atípico 2020.



Pese a que Stoffel Vandoorne es el piloto reserva de Mercedes, la escudería germana aprovechará la vacante para probar al joven George Russell gracias a que Williams es su equipo asociado. El británico, de 21 años y campeón de Fórmula 2 y Fórmula 3, es una clara opción de futuro para el equipo más poderoso de la actual parrilla.



SAINZ Y MCLAREN, MÁS CERCA DEL TERCER PUESTO



Esta situación aumentará la presión sobre Valtteri Bottas, que a cambio tiene la tranquilidad de haber renovado ya para 2021. Una temporada más, el finlandés no ha podido plantar cara a Hamilton, que le saca la friolera de 131 puntos, y apenas ha podido sumar dos victorias en este Mundial. Si el 'novato' Russell le supera, su situación quedará más comprometida que nunca.



Además, Bottas todavía no tiene asegurado el subcampeonato, ya que Max Verstappen (Red Bull) se ha situado a tan solo 12 puntos tras su segundo puesto y vuelta rápida en la última carrera. También sigue muy apretada la pelea en los puestos del cuarto al noveno, con apenas 17 puntos de diferencia entre Daniel Ricciardo (Renault) y Alex Albon (Red Bull).



En ese margen se agrupan los dos pilotos de McLaren, Lando Norris con un punto más que Carlos Sainz tras acabar cuarto y quinto, respectivamente, en el primer asalto en Baréin. Repetir un resultado tan positivo les permitiría afianzar el tercer puesto en el Mundial de constructores de McLaren (171 puntos) por delante de Racing Point (154), Renault (144) y Ferrari (131).



Como novedad respecto al pasado fin de semana, Shakir estrenará en la F1 su trazado alternativo que transcurre por el exterior y que es el más corto de toda la temporada con 3.543 metros y apenas 11 curvas. Se esperan velocidad medias muy altas y tiempos de vuelta en torno a los 55 segundas, por lo que se completarán 87 giros.



--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE BARÉIN.



-Viernes.



Primera sesión de libres 14.30 - 16.00.



Segunda sesión de libres 18.30 - 20.00.



-Sábado.



Tercera sesión de libres 12.00 - 13.00



Sesión de calificación 18.00 - 19.00.



-Domingo.



Carrera 18.10.