Fernando Tejero vuelve a Antena Tres disfrazado de monstruo

12/07/2018 Fernando Tejero ya nos comentó hace unos días su deseo de ser padre pero al oir las experiencias y las críticas que recibieron gente cercana a él cuando fueron padres mediante gestación subrogada, el actor ahora tiene miedo de la crueldad de la gente



MADRID, 3 (CHANCE)



Nueva programa de Mask Singer, la quinta entrega, y nos hemos vuelto a quedar con la boca abierta la ver quien estaba debajo del disfraz de monstruo. Lo cierto es que el programa está siendo todo un éxito y después de varias conjeturas del jurado, en la que se encontraba Vanesa Martín por la indisposición de Malú, hemos sabido que se trataba de Fernando Tejero.



Después de mucha espera, Fernando Tejero se ha quitado la máscara con la que ha estado estas cinco semanas y se ha mostrado ante el público de este programa. Muy emocionado, confesaba que: "La verdad que me engañaron y como a mí me gusta mucho cantar vi una oportunidad maravillosa para cantar. Luego me contaron que tú lo presentabas".



Le ha mandado un mensaje a José Mota que había apostado por Santiago Segura: "José no te perdono que no me hayas reconocido, yo sabía que Ambrossi lo tenía muy claro y yo decía 'este cabrón me ha calado'". De esta manera, nos ha dejado a todos de lo más sorprendido posible y le hemos visto pasar un gran rato.