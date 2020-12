España.- El Congreso aprueba los primeros Presupuestos de Sánchez y los envía al Senado con un respaldo del 54%

03/12/2020 Resultado de la votaci�n de los Presupuestos POLITICA EUROPA ESPA�A ECONOMIA



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, los primeros Presupuestos desde que Pedro Sánchez fue investido presidente en 2018, y los ha enviado al Senado para completar su tramitación con el respaldo de once formaciones que alcanzan 189 diputados, lo que supone el 54% de la Cámara Baja.



Desde la Constitución, gobiernos con mayoría absoluta han aprobado los Presupuestos con más diputados, pero según ha dicho la socialista Adriana Lastra, esta es la vez en la que se han sumado más votos de un mayor número de partidos políticos.



Así, el Gobierno ha superado las votaciones decisivas de las secciones de sus Presupuestos con los votos de Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria. En contra han votado el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y el BNG.



Estas votaciones han registrado ocho ausencias --sólo se han contabilizado 342 votos--, la mayoría de ellas en el bloque del rechazo a las cuentas, ya que los apoyos han ascendido a 188 apoyos frente a 154 votos en contra.



TRAMITACIÓN ACELERADA, EL PP NO METE ENMIENDAS, PERO SÍ CON SU VOTO



Todo ello tras una tramitación acelerada de las cuentas en el Congreso --y así se prevé también en el Senado-- que ha comprimido los plazos con el fin de llegar al 1 de enero con las cuentas aprobadas, pese a presentarse con un mes de retraso respecto al plazo marcado por la Constitución.



A su paso por el Congreso, el proyecto ha sido objeto de modificaciones derivadas de los diferentes acuerdos con los socios presupuestarios, ya que el Gobierno ha rechazado pactar ninguna enmienda con cualquier formación que no fuera 'amiga' a sus Presupuestos. Sólo una enmienda pactada por el PSOE con Cs escapó a ese criterio cuando los 'naranjas' aún se postulaban como socios.



La ausencia de Vox, que rechazó presentar enmiendas, facilitó las votaciones en Comisión. Ya en Pleno, con todos los diputados participando, la oposición logró 'colar' hasta 18 enmiendas parciales en contra del criterio del Gobierno: 15 de ERC y otras tres de Junts. Y es que los 155 votos del PSOE y Unidas Podemos no han podido rechazar propuestas puntuales de ERC y Junts, cuando estas han sido apoyadas por el PP, Vox, Cs y otras formaciones, socios presupuestarios incluidos.



MÁS DE 2.600 MILLONES CON EL VOTO EN CONTRA DEL GOBIERNO



Con ellas, el Congreso ha limitado la subida del IVA a los productos azucarados -para no aplicarla a lácteos edulcorados, y ha aumentado sustancialmente el gasto en partidas como la Dependencia --aumenta en 566 millones para las comunidades, doblando hasta los 2.600 millones lo recogido en las cuentas de 2018--, pero también en el ámbito educativo e industrial.



Y es que de fondos europeos el Congreso ha dirigido 1.500 millones para un plan de recuperación de empleo industrial en zonas afectadas por los cierres, 370 millones para Educación Infantil, FP y el programa de refuerzo de Primaria y Secundaria. También se recogen en las cuentas un fondo de 275 millones para el transporte público municipal.



Todos estos cambios podrán ser enmendados por el PSOE durante la tramitación del proyecto en el Senado pero si introduce nuevas modificaciones, estas deberán volver a examinarse en una última y definitiva tanda de votaciones en el Congreso, prevista para el 29 de diciembre, antes de la entrada en vigor de los Presupuestos.



NO HAY SUBIDA AL DIÉSEL Y SE 'CONGELA' EL SUELDO AL GOBIERNO



Al Pleno del Congreso los Presupuestos llegaron con acuerdos para movilizar más de 250 millones de sus cuentas y varias modificaciones legales en el articulado de la ley. Ya en ponencia se sumaron enmiendas del PSOE y Unidas Podemos, como la 'congelación' de sueldos del Gobierno, los pactos con el PNV --eliminar la subida fiscal al diésel, un plan renove de 50 millones para la industria de la máquina-herramienta e inversiones territoriales-- e inversiones impulsadas por el PRC y Teruel Existe.



Con el PNV, el Gobierno ha pactado además la venta al ayuntamiento de San Sebastián de los cuarteles de Loyola, modificaciones legales para incentivar la participación empresarial en centros tecnológicos, incentivos a la producción de energía eólica marina con instalaciones en los puertos, e inversiones territoriales y transferencias por más de 30 millones de euros.



MORATORIA DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL



Con Esquerra Republicana, el acuerdo presupuestario se ha plasmado en 100 millones de euros en inversiones ferroviarias en Barcelona --60 millones a AVE y 40 millones en ferrocarril y Rodalíes--, una nueva moratoria de cotizaciones para empresas y autónomos de tres meses, 2,5 millones de euros a Salvamento Marítimo y otros 4 millones para proyectos de ayuda humanitaria para refugiados y asilados, dentro de un programa de cofinanciación entre la Administración General del Estado y la Generalitat de 8 millones.



En el caso de EH-Bildu, la partida más cuantiosa va dirigida a reservar 10 millones de los fondos europeos para proyectos de I+D+i en el Plan Tecnológico Aeronáutico. Asimismo, las cuentas dirigen un millón de euros para el Cercanías de San Sebastián, con la previsión de otros 47 millones de euros hasta 2024.



CAMBIOS EN LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES E INVESTIGADORES



Además de inversiones territoriales, el Gobierno ha pactado con el PDeCAT cambios legales en la Ley de Universidades para permitir a universidades no presenciales semipúblicas la contratación de profesorado asociado en mismas condiciones que las públicas, y el traspaso de recursos de la red de cercanías a la Generalitat de Cataluña en 2021.



Con Más País el Gobierno ha pactado inversiones territoriales, ampliar supuestos de contratación en centros de investigación, el impulso de asambleas ciudadanas contra el cambio climático, un estudio que busque alternativas de bajas emisiones a vuelos peninsulares y un proyecto piloto para impulsar una planta de recuperación de residuos de la minería y productos eléctricos y electrónicos.



En el caso de Nueva Canarias, 100 millones de euros a esta comunidad para la ejecución de diferentes sentencias del Tribunal Supremo en materia de carreteras, un plan de lucha contra la pobreza de 30 millones e inversiones por 15 millones en las islas.



Finalmente, se han incorporado enmiendas de inversión territorial con el PRC --se acelera la llegada del AVE a Cantabria--, con Teruel Existe --incluido un laboratorio nacional contra la despoblación-- y Compromís, con 65 millones hasta 2024 para la conexión ferroviaria del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.