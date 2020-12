España.-Defensa lleva a la Fiscalía el chat en el que militares retirados hablaban de un golpe de estado y fusilamientos

30/10/2020 La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una visita a una Unidad de Vigilancia Epidemiol�gica POLITICA MINISTERIO DE DEFENSA



El Ministerio de Defensa ha puesto en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el contenido del chat de militares retirados del Ejército del Aire en el que hablaban de un golpe de Estado contra el Gobierno o incluso mostraban su deseo de "fusilar a 26 millones" de personas.



La conversación de WhatsApp, desvelada por Infolibre, pertenece a miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire, todos ya retirados, e incluye mensajes contra el Ejecutivo de coalición, habla de "pronunciamientos" y de su deseo de "muerte" de los miembros del Gobierno.



La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha decidido poner el asunto en manos de la Fiscalía, según ha confirmado un portavoz de su Departamento, por si los hechos en ella reflejados fueran constitutivos de delito, "cometido por personas que además pudieran atribuirse la condición de militares en activo, sin serlo".



En su escrito, Defensa considera que corresponde al Ministerio Fiscal investigar la "eventual relevancia penal" de la conversación privada entre militares ya retirados, "en defensa de la legalidad". Y subraya su voluntad de "salvaguardar la honorabilidad y la pública estimación de las Fuerzas Armadas y de los hombres y mujeres que las integran".



El Ministerio insiste en que los miembros de los Ejércitos y la Armada están "volcados" en el cumplimiento de las funciones que les atribuye la Constitución y "su conducta ejemplar" nada tiene que ver con manifestaciones "que repugnan al respeto debido en una sociedad democrática, pluralista y basada en la libertad política e ideológica".



El Departamento dirigido por Robles insiste en que los militares en activo no deben ver perjudicada su "estimación pública" por actuaciones que les son "totalmente ajenas y que podrían merecer además un reproche penal".



RECHAZO A QUIENES SE "EMBOZAN" EN EL UNIFORME



La ministra ya realizó consideraciones parecidas a estas el pasado martes desde la tribuna del Congreso de los Diputados, cuando, aprovechando el debate de Presupuestos, mostró su rechazo a aquellos que se "embozan" en el uniforme militar para hacer consideraciones políticas e incluso "implicar" al Rey.



En este caso, Robles se refería a la misiva dirigida a Felipe VI por militares retirados del Ejército de Tierra contra el Gobierno y alertando de los peligros que a su juicio corre España.



"El Jefe del Estado es de todos, no de algunos que ciertamente con determinadas cartas y misivas implicando al Rey no están haciendo lo que tienen que hacer como servidores públicos ni defendiendo los valores que caracterizan a la familia castrense y militar", avisó.