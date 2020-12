El Supremo de Wisconsin desestima una demanda de Trump sobre las elecciones

El presidente de EE.UU., Donald J. Trump. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Washington, 3 dic (EFE).- El Tribunal Supremo de Wisconsin desestimó este jueves una demanda de la campaña del presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, que exigía anular la certificación en ese estado de los resultados de los comicios del 3 de noviembre, en los que ganó el demócrata Joe Biden.

En una notificación, los jueces explicaron que se han negado a considerar la demanda de Trump, porque el caso debe pasar por cortes inferiores antes de llegar al Tribunal Supremo estatal.

Argumentan que las demandas interpuestas por la campaña de Trump y por el gobernador de Wisconsin, el demócrata Tony Evers, muestran "importantes diferencias sobre los hechos" y, por ello, no le corresponde al Tribunal Supremo estatal dirimir el caso, sino a instancias inferiores.

Como gobernador de Wisconsin, Evers se ha encargado de defender los resultados electorales, que dieron a Biden la victoria por un margen de 20.682 votos.

En su demanda, Trump pedía que se invalidarán 221.000 papeletas de los condados de Milwaukee y Dane, eminentemente demócratas, porque aseguró que se había cometido fraude.

Sin aportar pruebas, el equipo del presidente saliente acusó a los funcionarios de ambos condados de emitir papeletas para votar en ausencia sin requerir la solicitud por escrito necesaria para hacerlo.

Poco después de la decisión del Supremo de Wisconsin, en un comunicado, la campaña de Trump aseguró que el dictamen era a su favor, algo que no es cierto; y adelantó que interpondrá su demanda de nuevo ante un tribunal inferior, como pedía el Supremo.

Este lunes, Wisconsin certificó el resultado de las elecciones y confirmó que Biden se adjudicó la mayoría de los votos y los diez miembros del Colegio Electoral que corresponden al estado, un revés más en la estrategia de Trump de evitar que se oficialice la victoria del demócrata.

Trump hasta ahora no ha reconocido su derrota en los comicios, al alegar, sin pruebas, que hubo un fraude electoral, sobre todo, en el voto por correo, que fue fundamental por la pandemia, y ha presentado varias demandas en estados claves, que en su mayoría han sido desestimadas por los tribunales.