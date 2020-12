El Salvador.- El delito de extorsión aumenta en El Salvador con la reactivación económica en el marco de la pandemia

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La reactivación económica parcial en el marco de la pandemia de COVID-19 en El Salvador ha llevado aparejada un incremento del delito de extorsión, según estadísticas de la Fiscalía General del país centroamericano.



Los datos del Ministerio Público sobre las extorsiones reflejan que en enero se registraron 185 denuncias y en febrero 195. En marzo, en cambio, cuando El Salvador entró en el estado de emergencia por la COVID-19 y decretó un confinamiento obligatorio, las extorsiones se cifraron en 125, frente a las 221 denuncias registradas el mismo mes del año anterior.



La pandemia implicó un descenso significativo del delito de extorsión, ya que en junio hubo 73 denuncias por extorsión y en julio 94. Sin embargo, a partir de agosto, mes en el que El Salvador comenzó su proceso de reapertura en el marco de la pandemia, se constataron 101 denuncias por extorsión. La cifra continúa creciendo, con 165 denuncias en septiembre y 192 del 1 al 26 de octubre.



"Cuando se reactiva la economía, se reactiva la extorsión", ha resumido el jefe de la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía salvadoreña, Alfredo Quijano, que ha puesto el foco en las pandillas como responsables de este delito.



"Obviamente habían dejado de percibir", ha trasladado, aunque "no todo lo que siempre extorsionaban, porque sí exigieron durante la pandemia". "Ellos no dejaron de percibir en su totalidad esos ingresos, pero sí tuvieron una disminución y al abrir la economía, la extorsión resurgió tanto en la denuncia como en exigencia", ha aseverado.



No obstante, y a pesar del resurgimiento registrado desde agosto, los casos de extorsión han disminuido en El Salvador durante 2020, si se comparan con el año anterior. En total, del 1 de enero al 26 de octubre, la Fiscalía ha tramitado 1.263 casos de extorsión, frente a 2.160 durante el mismo período de 2019, una disminución del 42 por ciento u 897 denuncias menos.



Sin embargo, la Fiscalía ha destacado que las cifras registradas en enero y febrero de 2020 muestran un ligero incremento comparado con los mismos meses del año pasado, siendo marzo el mes que marca el cambio de panorama.



Por otro lado, el Ministerio Público ha alertado de que los pandilleros han comenzado a exigir a sus víctimas el impago de los meses de abril, mayo, junio y julio, según ha informado el diario salvadoreño 'El Mundo'. "Algunos le dicen a la víctima: 'mire, usted me debe desde esta fecha'", ha lamentado Quijano.



El fiscal ha detallado que en el último trimestre del año las extorsiones suelen aumentar debido al pago del aguinaldo navideño y otras compensaciones. Además, hay personas que se hacen pasar por pandilleros para extorsionar a sus vecinos.