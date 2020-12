El español que mintió a los rastreadores en Australia "aliviado" porque no será acusado

Adelaida (Australia). EFE/EPA/DAVID MARIUZ/Archivo

Sídney (Australia), 3 dic (EFE).- El ciudadano español que "mintió" a los rastreadores de contactos de casos de covid-19 en Australia del Sur, estado confinado durante tres días a raíz de un brote el mes pasado, se siente "aliviado" de que la Policía decidiera no formular cargos contra él, dijo este jueves su abogado.

Pero al mismo tiempo este español, de 36 años, con un visado temporal en el país oceánico, se siente "asustado" de que esta situación "haya manchado su reputación y su capacidad de integrarse en Australia", según declaró a Efe el letrado Scott Jelbert.

El comisionado adjunto de la Policía de Australia del Sur, Peter Harvey, dijo el miércoles que, "basada en la limitada evidencia disponible para ir a tribunales, el caso no tiene posibilidades de tener éxito o progresar" y por lo tanto, "desde el punto de vista de una investigación criminal", consideraba que era un caso cerrado.

El español, empleado de un hotel en Adelaida en el que se detectó un brote de covid-19, fue centro del debate en torno al confinamiento de Australia del Sur e investigado por la Policía de ese estado debido a que ocultó a los rastreadores su segundo trabajo en una pizzería de la ciudad, en donde se produjeron contagios.

El jefe de gobierno de Australia del Sur, Steven Marshall, vinculó su mentira a la decisión de confinar durante seis días, que después disminuyeron a tres, a unos 1,7 millones de habitantes que viven en esta jurisdicción ante el temor de que la propagación del virus fuera más grave.

FUERA DE LA CUARENTENA

El español, que el mes pasado dio positivo a las pruebas de covid-19, ya salió de la cuarentena a la que se sometió tras superar a enfermedad, aunque por el momento no está trabajando.

"Él ha solicitado una extensión a su visado", explicó su abogado, al reiterar que su cliente está preocupado de que la atención mediática de su caso, que incluso afectó a su familia en España, tenga "impacto negativo" en su situación migratoria.

Sin embargo, admitió Jelbert, "aún es demasiado pronto" para determinar si va a demandar a las autoridades de Australia del Sur por la forma o las razones por las que se vinculó a su cliente con el confinamiento que costó millones de dólares a la economía.

La Policía investigó a este español a pesar de que ni en Australia del Sur ni a nivel nacional se contemplan sanciones para las personas que mienten u ocultan información a los rastreadores de contactos de covid-19.