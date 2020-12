Ecuador exhorta a la cooperación para afrontar los efectos de la pandemia

El presidente de Ecuador, Len�n Moreno. EFE/Miguel Rajmil/Archivo

Naciones Unidas, 3 dic (EFE).- El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, exhortó este jueves a la cooperación internacional para afrontar juntos las consecuencias sanitarias y socieconómicas de la pandemia que, dijo, "vuelven a visibilizar las brechas económicas y tecnológicas" del mundo.

"Es fundamental que los países donantes intensifiquen sus esfuerzos para cumplir sus compromisos oficiales de ayuda al desarrollo", dijo Moreno en un mensaje pregrabado y difundido en la sesión especial de Naciones Unidas sobre el coronavirus.

Y destacó que en "crisis tan agudas como esta, el apoyo de organismos financieros internacionales significa no solamente salvar vidas, sino solventar la sobrevivivencia de los pueblos enteros".

Su mensaje, que giró en torno a los mismos ejes del que pronunció en septiembre en el período de sesiones de la Asamblea General, encuentra a Ecuador en una mejor situación que entonces.

Sanitariamente, la ola de contagios ha avanzado hasta llegar a los 195.000 casos, si bien de forma contenida y con el sistema médico en pie, a diferencia de los meses de marzo y abril en el que colapsó el de la provincia de Guayas.

Económicamente también está en condiciones más estables tras haber obtenido 4.708 millones de dólares en préstamos de organismos multilaterales, que Moreno supo agradecer en su discurso.

"En el caso de Ecuador el apoyo recibido ha permitido enfrentar los días mas difíciles de esta pandemia", aseguró el mandatario, que hace unos meses se veía contra las cuerdas por una severa falta de liquidez en las arcas públicas.

"Ahora, cuando está en plena marcha la reactivación económica, los créditos en excelentes condiciones han sido fundamentales para proteger el empleo y la dolarización", insistió.

Aún así, alertó de que en "la historia de la humanidad habrá un antes y un después de la covid", y que "lamentablemente, el después incluirá pobreza, desempleo e inequidad, igual que en situaciones de postguerra".

Por lo que "si no activamos de inmediato los recursos técnicos, tecnológicos y económicos para contener sus efectos, la recuperación será muy difícil y larga".

Moreno, que habló de tres a cuatro años, consideró que en las actuales condiciones "es muy probable que no logremos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y quizás hasta retrocedamos en algunas metas que ya habíamos alcanzado".

"La pandemia agravó las desigualdades en varios aspectos y volvió a visibilizar las brechas económicas y tecnológicas de todos los pueblos del mundo", afirmó al recordar el desempleo, "la violencia intrafamiliar y la pobreza".

La sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU sobre la pandemia se desarrolla durante este jueves, una jornada en la que intervendrán decenas de jefes de Estado y de Gobierno, y durante el viernes, cuando hablarán responsables de distintas organizaciones internacionales, expertos y responsables del desarrollo de vacunas.

Sobre la vacuna contra la covid-19, el presidente ecuatoriano defendió el trabajo de la Organización Mundial de la Salud y "su liderazgo durante esta emergencia", considerando que "su coordinación será determinante para acelerar el acceso a todos de las vacunas".

Y concluyó con un llamamiento para garantizar "tecnologías libres de patentes para medicamentos que sean distribuidos de forma justa y equitativa".