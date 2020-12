Dídac Lee: "Barça Studios puede llegar a facturar más que el propio Barça"

El exdirectivo del FC Barcelona D�dac Lee (Figueres, 1974), encargado del �rea digital del club durante los �ltimos 10 a�os. EFE/Juli�n Mart�n/Archivo

Barcelona, 3 dic (EFE).- El exdirectivo del FC Barcelona Dídac Lee (Figueres, 1974), encargado del área digital del club durante los últimos 10 años, considera que el proyecto Barça Studios puede llegar a facturar más que el propio Barça a largo plazo.

Además, Lee considera en esta entrevista con la Agencia EFE que la pandemia ha acelerado la digitalización y que este hecho provocará que en cinco años el Barça facture más de 300 millones de euros anuales procedentes de este campo.

Pregunta: ¿Le ha quedado alguna cosa por hacer como directivo?

Respuesta: Siempre quedan cosas por hacer. Afortunadamente. Me siento muy orgulloso de haber contribuido a que el Barça sea el caso de transformación digital más importante del sector deportivo a nivel mundial.

P: ¿Exactamente en qué ha consistido esta transformación digital?

R: Mediante contenidos del mundo digital hemos transformado y evolucionado el modelo de negocio del Barça. Antes lo digital era algo accesorio y nosotros aprovechamos lo digital para globalizar la marca Barça. Ya era una marca global, pero la interacción con los seguidores era nula. A día de hoy los contenidos digitales son un negocio muy importante para el club.

P: Actualmente suponen 100 millones de euros anuales y usted dijo antes de la pandemia que en cinco años podían llegar a ingresarse 300. ¿Aún lo cree?

R: No solo aún lo creo, sino que considero que la cifra de ingresos en cinco años aún será superior a la que predije. La pandemia es una desgracia, pero dentro de la desgracia ha acelerado la digitalización. Para mí es remarcable que un club de fútbol produzca contenido televisivo, lo venda a una plataforma como Netflix en Latinoamérica y supere a 'La Casa de Papel'.

P: ¿Esta aceleración será suficiente para ingresar más de 300 millones de euros anuales en 2025 por este concepto?

R: Se debe tener en cuenta que a nivel de taquillaje, de patrocinio y de derechos televisivos los ingresos están en los topes. En cambio, los de Barça Studios son ilimitados. Yo estoy convencido de que Barça Studios puede llegar a facturar más que el propio Barça.

P: Suena fuerte. ¿Cómo se puede conseguir?

R: Un club de fútbol ha hecho un producto audiovisual y ha superado a gente que se dedica a esto. Imagínatelo al revés: los tíos de 'La Casa de Papel' montan un equipo de fútbol y ganan la Champions League. Barça Studios, que fue una idea de Josep Maria Bartomeu, puede producir contenidos deportivos, pero el foco está en el mundo del entretenimiento. La calidad de la serie de animación 'Talent Explorers', por ejemplo, es del nivel de Disney porque trabajamos con algunos estudios que también lo hacen con Disney. Esta serie la pueden ver niños del Barça, pero también otros que no lo son. Y de aquí puedes crear 'merchandising' de los personajes que aparecen. Alguien me ha preguntado alguna vez: ¿nuestra competencia distintiva es hacer culebrones? Pues quizá sí. Las producciones de Barça Studios no necesariamente deben ser deportivas.

P: ¿Dentro de la junta directiva de Bartomeu a todo el mundo le pareció bien este planteamiento?

R: Recuerdo una conversación de hace muchos años con Manuel Arroyo, entonces vicepresidente del club, que es un visionario como demuestra su trabajo en Dorna. Le pregunté: "¿por qué no hacemos una televisión por Internet?" Y me respondió: "porque los derechos televisivos de los contenidos ya los tenemos todos vendidos". Tenía razón. Por eso quizá estos contenidos pueden no ser deportivos. Así llegarán a gente futbolera, no futbolera, del Barça y no del Barça. LeBron James montó su productora para anunciar que se iba a los Cavaliers y a día de hoy produce series de televisión y shows. Algunos tienen que ver con él y otros no. El año pasado facturó 400 millones de euros.

P: Y el Barça tiene de partida más de 350 millones de seguidores en las redes sociales.

R: Tenemos un programa, denominado FRM, que nos permite hacer una segmentación de nuestros fans. No es lo mismo un tío de Les Corts que va cada semana al campo, uno de Figueres que va una vez al mes o uno de Shanghái que va una vez en la vida o nunca. Cuanto más lejos esté el seguidor su consumo será más digital.

P: ¿El comercio electrónico ha aliviado la caída de las ventas de 'merchandising' a causa de la pandemia?

R: Ha contribuido a aliviarlo, pero aún le queda porque justo lo arrancamos este año. Ojalá lo hubiésemos podido hacer antes, pero no fue posible porque los derechos de comercialización los tenía Nike.

P: ¿Y cuál es el potencial de Barça TV+, otro proyecto nacido este año?

R: Es el mejor producto para los barcelonistas. Aquí en Barcelona es muy fácil informarse sobre el Barça durante las 24 horas, pero si estás en Illinois no tienes nada. El mercado local, al fin y al cabo, es un 5% del mercado global que tiene el Barça.

P: ¿La marcha de Messi cómo afectará al crecimiento de todos estos proyectos?

R: Es evidente que mucha gente es del Barça por Messi y que hay mercados en los que tienen más importancia los jugadores que los clubes. Pero la intención de Barça Studios es hacer contenidos destinados al mundo del entretenimiento y el éxito de muchos de los productos será independiente de lo que suceda en el terreno deportivo. Desde el punto de vista del negocio queríamos ser más independientes en ese sentido. Lamentablemente Messi algún día dejará de ser jugador del Barça y la mejor manera para gestionar esta situación es algo como Barça Studios. Mickey Mouse para Disney será famoso hoy y de aquí a mil años. Lo mismo debe suceder con Messi.

P: ¿Y a la marca Barça cómo le ha afectado hasta ahora el burofax de Messi o el 2-8 ante el Bayern de Múnich?

R: El Barça todavía es totalmente dependiente de lo que sucede en el terreno deportivo. Cualquier hecho de este tipo afecta a la marca, a los seguidores, etcétera. Para mí lo ideal es conseguir que la marca sea más dependiente. Un ejemplo claro es el Manchester United. Yo voy a China y me encuentro con jóvenes que llevan la camiseta a pesar de que nunca han visto al United ganar una Champions. Pero tiene una narrativa, una serie de acciones de márquetin en China...

P: ¿El proyecto 'Barça Corporate' incrementa o rebaja la capacidad de crecimiento de Barça Studios?

R: La incrementa. Es una idea de Oriol Tomás que me pareció brillante. Se puede crecer de una manera orgánica con tus propios recursos, pero en una situación de crisis económica es evidente que no podemos dejar de fichar a jugadores o pagar salarios para hacer un documental. Cuando tú aglutinas cuatro proyectos así (Barça Studios, Barça Innovation Hub, Barça Licensing & Merchandising y Barça Academies) recibes una inyección de capital y pones en valor aquello que has creado.

P: ¿Los eSports también se deben potenciar?

R: Por supuesto.

P: Usted dijo que a finales de año el Barça presentaría un proyecto en este sentido.

R: En efecto. Aún estamos a finales de año.

P: ¿El proyecto no se verá afectado por el cambio de junta directiva?

R: En los eSports el objetivo del Barça es llegar al mejor juego en el mejor mercado. El mejor mercado es China y el mejor juego ya te puedes imaginar cuál es (League Of Legends es el rey de los eSports). Ojalá esto el club lo pueda anunciar en los próximos meses.

P: ¿Será otra vía de ingresos importante?

R: Sí, será como si montaras un club dentro de otro club. Probablemente se hará un escudo diferente para evitar conflictos con patrocinadores. Deberemos crear otra marca vinculada con el Barça y los ingresos vendrán por la venta de entradas en los eventos, por los derechos televisivos, por el 'merchandising'...

P: ¿Se ve regresando al Barça?

R: Diez años y medio desgastan mucho. Yo siempre seré del Barça y estaré a disposición del club. Lo hecho hasta ahora solo se tiene que continuar y potenciar. No tengo ninguna duda de que el próximo presidente así lo hará.

P: En general la opinión pública le ve como alguien que va a la suya. ¿Es así?

R: Quizá en el Barça hubiese tenido que ser ejecutivo y no directivo. Al final a mí no me gustaba ir al palco. Me gusta ver el fútbol con mis amigos. A los actos institucionales iba porque tocaba y porque mi ausencia no fuese percibida como una falta de deferencia hacia mis compañeros. Mi rol era más técnico que institucional. Te he hablado de las cosas bonitas, pero también he pasado un viacrucis de historias para no dormir.

P: ¿Como cuando estalló el 'Barçagate'?

R: Solo me faltaba esto. Hay gente que escuchó el término 'redes sociales' y pensó en mí. Pero gracias a Dios los medios de comunicación fueron cuidadosos y generosos en este sentido porque era muy fácil confundirse. Lo que yo hago no tiene nada que ver. Hubo gente de mi equipo a la que se la señaló. Y yo pensando, madre mía, si este chico tan solo se dedica a hacer una página web. Por suerte pudimos presentar la estrategia digital una semana antes de que se publicara la noticia. Sino hubiese sido imposible hacerlo aunque no tuviese nada que ver.

Sergi Escudero