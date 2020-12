Deporte ibérico, un reto sin fronteras

En la imagen, Andr�s S�nchez justo encima de la frontera hispanolusa que forman Elvas y Badajoz sobrevuela el Fuerte de Gra�a de la ciudad de Elvas. EFE/ Cedida Andr�s S�nchez

Lisboa, 3 dic (EFE).- Mientras Andrés sobrevuela en parapente la fortaleza Patrimonio de la Humanidad de la rayana Elvas, la atleta de Almendralejo Esther aprovecha que sus cuatro hijos aún duermen para correr en la cinta y prepararse algunas pruebas hispanolusas que le esperan en los circuitos deportivos de Euroacesport.

"Justo ahora me pillas sobrevolando Elvas", explica Andrés al inicio de la entrevista con EFE, ya que, aunque reside en Badajoz, no puede practicar los vuelos sin motor en la ciudad pacense porque está prohibido debido a la proximidad del aeropuerto.

Andrés Sánchez "Driu", que hasta el año pasado competía y tiene el récord del mundo de distancia en paramotor biplaza, organiza campeonatos de parapente con la empresa Aerofly en los que compiten españoles y portugueses.

Unas pruebas cuya última edición se desarrollaron en el municipio extremeño de Zarza Capilla y en las que "se batieron todos los récords de vuelo en parapente tanto de España como de Portugal, ya que algunos volaron durante ochos horas seguidas y acabaron en Alicante".

Por su parte, Esther Pizarro reconoce que participa "en todas las carreras que se ponen por el medio" organizadas por la eurorregión hispanolusa EUROACE (Alentejo, Centro y Extremadura) y asegura que han sido de vital importancia para animar a muchas mujeres de ambos lados de La Raya a practicar deporte, tanto a nivel popular como semiprofesional.

Desde el año pasado, esta eurorregión ha puesto al servicio de los deportistas ibéricos y para las personas que se quieran iniciar el Circuito Euroace Sport un total de 174 pruebas de diferentes modalidades en las que deportistas españoles y portugueses se unen para disfrutar de la práctica deportiva.

Cicloturismo, trail, running, parapente, montañismo, duatlón, son sólo algunas de las decenas de modalidades integradas en el circuito Euroace Sport en el que, además de dos países, también se fusionan el deporte y el patrimonio de la naturaleza.

La iniciativa, auspiciada por los fondos europeos del Programa de Cooperación Territorial España y Portugal (POCTEP) con más de dos mil euros, tiene algo más de un año de vida y prevé involucrar en la práctica deportiva a más de 60.000 personas de Portugal y España

SIN FRONTERAS EN EL AIRE

"En un mismo vuelo atraviesas varias veces la frontera de España y Portugal", explica el parapentista Andrés Sánchez, cuya empresa tiene cada vez más demanda de amantes de esta disciplina que acuden a los circuitos para conocer a vista de pájaro La Raya que forman Extremadura y el Alentejo.

Sánchez asegura que desde el aire es aún más difícil saber si estás en España o Portugal, y "sólo te das cuenta si llevas GPS, si no, ni te enteras".

Sobrevolar el Fuerte da Graça de Elvas, otear el oasis ibérico del Lago Alqueva que une España y Portugal o descubrir desde el aire el afamado Puente Ajuda en plena línea fronteriza de Olivenza son algunos de los tesoros que Andrés Sánchez muestra a los aficionados que se atreven a practicar parapente en este circuito Euroace.

Este tipo de turismo de aventura alcanza el cenit en la localidad lusa de Castelo de Vide, uno de los parajes que cada vez es más demandado por los parapentistas, situado en el Parque Natural de la Sierra de São Mamede, en la frontera con la provincia de Cáceres.

Además, el aumento de la demanda ha llevado a la Sierra de Gata extremeña a construir una pista de despegue de parapente y, así, poner en valor este paraje del norte de Cáceres.

El intercambio hispanoluso se ha plasmado en el Club Aerofly formado por 40 aficionados residentes tanto en España como en Portugal, explica Sánchez, que ya trabaja con Euroace Sport en la organización del próximo Campeonato Ibérico de Parapente que se celebrará en Zarza Capilla del 13 al 17 de julio de 2021.

MUJER, DEPORTE Y FRONTERA

Esther Pizarro es una de las decenas de mujeres que se "han enganchado" a las diferentes modalidades deportivas que ofrece este circuito hispanoluso.

"Son muy importantes estas actividades porque hay mujeres a las que les cuesta más dar el paso de hacer deporte y con estas iniciativas logran dar el paso, pierden el miedo y luego son mucho más constantes en la práctica deportiva", asegura a EFE.

En su caso, con cuatro hijos, asegura que entrena cuando tiene a los niños acostados con el fin de preparar las competiciones que hay cada fin de semana en el Circuito Euroace Sport.

"Yo soy muy organizada y constante", confiesa, y el poco tiempo que tiene lo aprovecha "al máximo".

Incluso, ha logrado que el deporte sea una cuestión familiar durante el fin de semana, ya que "ahora se apuntan hasta los hijos a las carreras de los fines de semana".

Con las competiciones, los deportistas de ambos países han logrado "borrar la frontera", reconoce Pizarrro, ya que, "en mi caso, coincido con mucha gente tanto de España como de Portugal y ahora vemos más cerca al país vecino, que lo veíamos como más lejano".

"Se fomentan las relaciones personales, intercambiamos impresiones con deportistas lusos; hablas, bromeas y se crean unos lazos que nos acercan", afirma Pizarro.

Una de las pruebas estrella del circuito ibérico, la afamada Carrera de la Mujer que cada año acoge la ciudad de Almendralejo el 8 de marzo.

Y entre las más singulares, la samba carnavalera que cada año acoge la ciudad de Jerez de los Caballeros, una cita que congrega a 200 mujeres de toda esta comarca de Badajoz, como explica a EFE la dinamizadora de esta zona Inmaculada Pitel.

Acuden al evento para hacer deporte "mujeres de todas las edades, algunas de más de 70 años, y si van hombres también participan", aclara Pitel.

Otro de los fijos de las carreras de los circuitos hispanolusos, el agente de policía portugués Joaquim Catelo, que reside en la frontera lusa de Elvas.

"Conozco a atletas de España y con las carreras logramos mantener la amistad entre corredores de ambos países", reconoce.

LOS APALACHES, UNA RUTA ENTRE DOS CONTINENTES

Una de las ofertas más singulares que se puede experimentar en Euroace Sport es la Ruta por los Apalaches, un recorrido montañoso por la comarca portuguesa de Oleiros en el corazón del Geoparque Naturtejo, que hace frontera con la región española de Extremadura.

Carla Jacinto, responsable de la empresa Naturtejo, una de las entidades que forman parte del proyecto Euroace Sport, explica que son muchos los americanos que acuden a esta zona para completar una ruta de trail que previamente habían comenzado en Norteamérica.

Es la cordillera más sobresaliente de la Norteamérica oriental, desde la isla de Terrnova (Canadá) hasta Alabama (EEUU) y era una misma cadena montañosa que continuaba por la zona actual portuguesa de Oleiros cuando Europa y América eran un mismo continente, recuerda Carla Jacinto.

Para todo el año 2021, Naturtejo tiene una amplia agenda de eventos deportivos dentro de los circuitos hispanolusos de Euroace Sport a los que prevén una asistencia masiva de deportistas de ambos lados de La Raya e, incluso, muchos de ellos lo harán en familia para disfrutar conjuntamente de la naturaleza y el deporte de aventura.

UN NICHO DE EMPRESAS DEPORTIVAS

El proyecto Euroace Sport también persigue la creación y asentamiento de empresas deportivas que se beneficien de la oferta de un circuito que engloba un total de 174 pruebas, donde la aventura, el medioambiente y el patrimonio seducen a los aficionados de los cinco continentes.

El director general de Deporte de Extremadura, Dan de Sande, recuerda que a través de esta iniciativa se ayuda a 60 empresas del sector cuyos trabajadores reciben formación para mejorar sus capacidades y darle un impulso a la profesionalización.

De hecho, la eurorregión ya ha formado a decenas de profesionales a través de módulos formativos donde los alumnos se titulan en diferentes especialidades como técnicas acuáticas, actividad física para colectivos especiales y tercera edad o en prácticas de socorrismo.

Incluso, este proyecto de cooperación hispanolusa acogió en 2019 la Feria del Deporte en la ciudad extremeña en Don Benito y en 2021 volverá a celebrarse.

El objetivo es claro, concluye Dan de Sande, "llegar a 60.000 participantes y obtener un retorno económico para las empresas de cinco millones de euros".

Carlos García