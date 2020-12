David Bisbal canta junto a Carrie Underwood en "Tears of Gold"

El cantante David Bisbal. EFE/Carlos Barba/Archivo

Madrid, 3 dic. (EFE).- Con un videoclip rodado en Los Angeles, David Bisbal ha presentado este jueves "Tears of Gold", el energético dueto que le une por primera vez a otra poderosa voz y una de las actuales reinas del "country" en EE.UU., Carrie Underwood, en el que ambos cantan al amor en inglés y en español.

El tema, que estará incluido en la reedición del último álbum del almeriense, "En tus planes" (2020), ha sido compuesto por Paul Harris (colaborador previo de artistas como Kylie Minogue), MaP Schwartz (quien escribió para Yungblud o Halsey), Cameron Forbes y los multipremiados compositores y productores latinos Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

"Estoy muy orgulloso de nuestra colaboración. Me encanta Carrie y verdaderamente admiro su coraje. Ha demostrado una profunda admiración por el idioma español con su poderosa voz y me siento muy honrado de colaborar con ella en su primera canción bilingüe", ha dicho Bisbal en declaraciones recogidas por su discográfica.

"En tus planes", que en su lanzamiento original estuvo cinco semanas en el número 1 en España y alcanzó la categoría de platino, será reeditado el próximo 11 de de diciembre y contendrá temas adicionales y soportes visuales de actuaciones en formato CD y DVD.

Desde su salida de la primera edición de "Operación Triunfo" en 2001, Bisbal (Almería, 1979) ha forjado una de las carreras más sólidas del pop español, con más de 800 millones de escuchas en todo el mundo de sus canciones y una proyección internacional que en el pasado ya le permitió colaborar con otra estrella anglosajona como es Rihanna.

Distinguido entre otros premios con 3 Grammy Latinos, él ha sido además el responsable del videoclip más visto en España en Youtube en este año, "Si tú la quieres", junto a Aitana.

Como él, también Underwood (Muskogee, 1983) se hizo conocida tras su participación en un programa de talentos musicales, concretamente la cuarta temporada de "American Idol" en 2005, para ir escalando puestos entre las artistas de mayor éxito comercial en su país.

Su disco de debut, "Some Hearts" (2005), fue de hecho el álbum "country" más vendido en la historia del género en EE.UU. y el más vendido por un artista recién salido del citado concurso.

Con más de 15 millones de copias vendidas de sus cuatro trabajos de estudio, actualmente promociona su primer LP navideño, "My gift", en el que ha incluido temas tradicionales y composiciones originales, como la que canta con su compatriota John Legend.